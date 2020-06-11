Четверо собираются в огромной питерской квартире элитного наркодилера по имени Гага. Квартира обставлена с шиком на грани безвкусицы: в интерьере просторной гостиной доминирует репродукция "Урока анатомии доктора Тульпа" Рембрандта, на которой у всех изображенных мигают и светятся глаза, на другой стене вверх ногами висит что-то Марка Ротко, ну и все как полагается - ковры, диваны кожаные, антиквариат.

Каждый из собравшихся пришел по какому-то важному делу, в большинстве случаев так или иначе связанному с деньгами. Первый - обходительный эрудированный искусствовед. Второй - пухлый закомплексованный танцор. Третий - нервный и агрессивный бандит. Четвертый - улыбчивый и с виду добродушный пенсионер, похожий на Кима Бодния. Помимо них в квартире находится молоденькая служанка, бывшая циркачка и секс-рабыня. А также, возможно, карлик. А Гаги нет, Гагу они ждут.

И пока они ждут, травят разные истории, внушительная часть которых в конечном счете о том, как кто-то потерял часть тела - ноги, пальцы на ногах, кисть руки или искусственную грудь. В перерывах между историями - одна упоительнее другой, и чем дальше, тем упоительнее - между ними возникают трения, провоцируемые нервным и агрессивным бандитом. Что потихоньку неминуемо ведет их всех и нас заодно прямиком к обрыву над бездной психоделического ада.

Гагу, которого нет, но в одной из упомянутых историй он фигурирует, играет некогда скандально известный рэпер Хаски - и на нем роль сидит как влитая. Очень хорош Юрий Чурсин в роли гея - у него здесь целое маленькое ревендж-муви. Пенсионера играет вице-президент Федерального Союза адвокатов России, бывший сенатор Евгений Тарло. Он же фильм спродюсировал. А написал и поставил Михаил Марескин, до этого, например, снявший клип для "Ленинграда" на песню "Сумка". Еще в крошечном эпизоде засветился сэр Леонард Блаватник (если вдруг не знаете, кто это, обязательно загуглите).

Черновая версия сценария "Внутреннего огня", естественно, называлась "В ожидании Гаги", но в нем гораздо больше Достоевского, чем Беккетта. Причем Достоевский присутствует в достаточной степени эфемерно и скорее угадывается (хотя и прямые намеки проскакивают), тем не менее угадывается безошибочно. На условной прямой эволюции переосмысления Достоевского "Внутренний огонь" расположился бы между "Даун Хаусом" и "Русским бесом", скажем так. Ближе к первому - без той дурашливой интонации, зато с теми же монтажными приемами и, в общем, не без юмора. По крайней мере, в первой половине.

Дальше все становится гораздо мрачнее и стремительно, с оглушающим грохотом скатывается в мощнейший бэд-трип - там и карлик по потолку бегает, и бывший сенатор в трусах щеголяет блатными наколками, и портрет Гитлера угрожающе светится, только "Коррозии металла" на фоне не хватает. А заканчивается все и вовсе жуткими аналогиями с делом Олега Соколова, которого на момент производства фильма еще не случилось.

Трудно отделаться от мысли, что это все не должно существовать в объективной реальности - настолько конфигурация противоречит базовым законам физики и здравого смысла. Особенно с учетом задействованных в фильме персон. С учетом, вернее, того, какие это персоны и как именно они задействованы. Однако ж глядите-ка: существует. И имеет серьезный потенциал стать новым русским культом - кажется, будто любая отдельно взятая сцена намеренно создавалась для пересказов и цитирований. Вопрос лишь в масштабе этого культа. Правда, судя по тому, что онлайн-премьера (а иных еще не бывает), прошла оскорбительно незамеченно, тут пока все печально.

4.5