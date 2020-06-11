Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Хасеке, произошел инцидент с участием российского патруля и американских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники и на видеосъемку ВГТРК непосредственно с места событий.

Американцы на своей бронемашине, легко опознаваемой по флажку, попытались перекрыть путь российскому патрулю. Цель этого маневра не сообщается, однако он в любом случае провалился: транспортное средство увязло в песке на обочине и задымилось. Россияне продолжили патрулировать сельскую местность. Ни в Москве, ни в Вашингтоне на официальном уровне пока не комментировали случившееся.