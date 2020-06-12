Атомная подлодка "Князь Владимир" вошла в состав ВМФ РФ

Новейший ракетный подводный крейсер "Князь Владимир" торжественно вошел в состав ВМФ России. Андреевский флаг подняли под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.

Церемония ввода в строй подлодки приурочена к празднованию Дня России.

"Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" воплотил в себе передовую научную мысль наших ученых, кораблестроителей", - отметил Николай Евменов.

Главнокомандующий ВМФ России также подчеркнул, что субмарина успешно прошла все этапы испытаний. В том числе стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Напомним, что подлодка проекта "Борей-А" была заложена 30 июля 2012 года. "Князь Владимир" обладает меньшей шумностью, лучшими маневренными качествами и современной системой управления бортовым вооружением.

Арсенал субмарины шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм и 16 баллистических ракеты "Булава". Каждая из них несет шесть ядерных боевых блоков индивидуального наведения. На дальности порядка 10 тысяч километров "Булава" может поразить цель с вероятным отклонением от нее всего на 120-350 метров.