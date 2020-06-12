Распоряжение правительства Челябинской области от 11 июня 2020 года № 415-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 14 июня 2020 года" заменить словами "по 30 июня 2020 года";

2) в подпункте 3 пункта 3 слова "учреждений библиотечной сети и" исключить;

3) в абзаце первом пункта 5 слова "по 14 июня 2020 года" заменить словами "по 30 июня 2020 года";

4) абзац второй подпункта 2 пункта 6 после слов "санаторно-курортных организациях (санаториях)," дополнить словами "за исключением санаторно-курортных организаций (санаториев), имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности," в обоих случаях;

5) пункт 7 после слов "организаций, осуществляющих спортивную подготовку," дополнить словами "за исключением их посещения в целях спортивной подготовки на открытом воздухе,";

6) в подпункте 2 пункта 21 слова "14 июня" заменить словами "30 июня".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер







