Директор Росгвардии поздравил подчиненных и ветеранов с Днем России

В День России во дворах Саратова артисты исполнят гимн страны. Фото: Минкультуры Саратовской области и Саратовской областной филармонии имени Альфреда Шнитке

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников, ветеранов и гражданский персонал ведомства с Днем России. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В своем поздравлении главнокомандующий войсками нацгвардии отметил историческую уникальность России, сплотившей в рамках единого государства множество народов, культур и религиозных конфессий.

Генерал Золотов подчеркнул, что День России объединяет всех, кто любит свою страну, чтит ее славную историю и многовековые традиции, трудится во имя процветания и счастливого будущего потомков.

Он также напомнил, что в самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда были едины в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной.

Виктор Золотов особо отметил роль войск правопорядка в сохранении и укреплении суверенитета нашей Родины и эффективность войск национальной гвардии РФ в противодействии распространения терроризма и экстремизма, пожелал всему личному составу и их семьям мира, добра, здоровья и благополучия.