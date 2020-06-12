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12.06.2020 16:49
Рубрика: Власть

Дмитрий Песков сравнил себя с сапером

Текст: Кира Латухина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о своей работе в ходе видеоконференции с юнармейцами.

Нужно быть готовым к нелегким вопросам журналистов, так как ошибки могут быть использованы против главы государства. "Работа такая, чуть-чуть как у сапера, ошибаешься один раз", - сказал он.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Всегда приходится быть готовым отвечать на попытки уколоть со стороны журналистов, задать нелегкие вопросы, с двойным дном, заметил представитель Кремля. "Это не всегда легко, и, конечно, трудно иногда делать какие-то заявления, давать какие-то оценки, потому что если ты неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя, но это вторично, а главным образом - против президента, а этого допускать нельзя", - заметил Песков.

"Ну что такое пресс-секретарь - это человек, который объясняет, в первую очередь, СМИ то, что делает президент, почему он это делает, отвечает на те вопросы, которые могут возникать, если что-то непонятно​​​. Потому что ведь когда что-то делают профессионалы, они погружены в ту или иную тему, и им кажется, что никаких вопросов быть не может, все предельно ясно. Но журналисты зачастую задают вопросы, которые заранее в голову не приходят, и это нужно разъяснять", - сказал представитель Кремля. "Поэтому вместе с президентом нужно быть в курсе всего происходящего, пытаться разбираться в сути событий, потому что иначе ты не сможешь их разъяснять", - заключил он.

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