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12.06.2020,  
14:25
Текст:  Антон Валагин

Дым из головы: особенность учений НОАК показали на видео

Государственное телевидение КНР показала сюжет с учений армии на полигоне Чжурихэ. Это самая большая учебная база НОАК - в числе прочего там есть макеты городских кварталов, хайвея с клеверной развязкой, президентского дворца и здания МИДа Тайваня, а также копия Эйфелевой башни с иероглифами.

Но даже не это самое интересное. В кадр попала оригинальная система индикации попаданий, использующая тот же принцип, что и лазертаг. Оружие бойцов оснащено лазерными излучателями, а на груди и голове закреплены оптические датчики. При попадании на них лазерного луча срабатывает небольшой дымовой патрон, размещенный на шлеме, наглядно обозначая выход военнослужащего из строя.

Фото: Chris Lofting / wikimedia.org
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Неизвестно, какое подразделение НОАК отрабатывало штурм квартала, но в роли обороняющихся выступали бойцы 197-й мотострелковой бригады, также известной как "волки Журихе", пишет The Drive. Цветовая кодировка в НОАК: красные - свои, синие - противник, - отличается от принятой в армиях США и НАТО, где все наоборот.

Американские военные также используют систему фиксации попаданий MILES. Работает она по тому же принципу, но поражение обозначается звуковым сигналом. Ранние версии MILES позволяли обмануть систему, выключив и снова включив сенсоры, чтобы убрать звук. В современных версиях бойцу необходимо лечь на спину, чтобы выключить оповещение. Некоторые варианты подключены к сети и сообщают о попаданиях командиру. Китайская система проще и нагляднее.

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Фото: wikipedia.org
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