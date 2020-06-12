Дым из головы: особенность учений НОАК показали на видео

Государственное телевидение КНР показала сюжет с учений армии на полигоне Чжурихэ. Это самая большая учебная база НОАК - в числе прочего там есть макеты городских кварталов, хайвея с клеверной развязкой, президентского дворца и здания МИДа Тайваня, а также копия Эйфелевой башни с иероглифами.

Но даже не это самое интересное. В кадр попала оригинальная система индикации попаданий, использующая тот же принцип, что и лазертаг. Оружие бойцов оснащено лазерными излучателями, а на груди и голове закреплены оптические датчики. При попадании на них лазерного луча срабатывает небольшой дымовой патрон, размещенный на шлеме, наглядно обозначая выход военнослужащего из строя.

Неизвестно, какое подразделение НОАК отрабатывало штурм квартала, но в роли обороняющихся выступали бойцы 197-й мотострелковой бригады, также известной как "волки Журихе", пишет The Drive. Цветовая кодировка в НОАК: красные - свои, синие - противник, - отличается от принятой в армиях США и НАТО, где все наоборот.

Американские военные также используют систему фиксации попаданий MILES. Работает она по тому же принципу, но поражение обозначается звуковым сигналом. Ранние версии MILES позволяли обмануть систему, выключив и снова включив сенсоры, чтобы убрать звук. В современных версиях бойцу необходимо лечь на спину, чтобы выключить оповещение. Некоторые варианты подключены к сети и сообщают о попаданиях командиру. Китайская система проще и нагляднее.