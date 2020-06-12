Гран-при России по "Ф-1" могут перенести на октябрь

Российский этап автогонок в классе "Формула-1", запланированный на сентябрь, может быть перенесен на более поздний срок.

Как сообщает ВВС, такое решение руководства королевских гонок будет вызвано отменой трех этапов - в Азербайджане, Сингапуре и Японии.

Из-за этого придется переделывать календарь сезона, и запланированный на 25-27 сентября этап в Сочи будет сдвинут на октябрь.

В то же время два Гран-при в сентябре могут пройти в Германии, которой ранее не было в расписании на сезон.

Также в сентябре может пройти гонка в Канаде, а судьба Гран-при США, Мексики и Бразилии пока неизвестно.

Отложенный из-за коронавируса старт сезона состоится в Австрии двумя гонками 5 и 12 июля.