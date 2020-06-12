Постановление губернатора Камчатского края от 11 июня 2020 года № 100 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в части 1 слова "11 июня 2020 года" заменить словами "30 июня 2020 года";

2) части 3 и 31 изложить в следующей редакции:

"3. Обязать:

1) граждан, вернувшихся в Российскую Федерацию, при прибытии воздушным или морским пассажирским транспортом на территорию Камчатского края находиться в изоляции в условиях обсерватора или в домашних условиях в течение 14 календарных дней со дня прибытия в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", на основании решения регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края.

Указанное требование не распространяется на граждан, прибывших на территорию Камчатского края, непосредственно после 14-тидневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации;

2) граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, на территории Камчатского края и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации:

а) при прибытии в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово (в случае следования транзитом из указанных населенных пунктов к месту проживания (пребывания) в другой населенный пункт на территории Камчатского края - при прибытии к месту проживания (пребывания)) сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию, обращаться по вопросам недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по круглосуточному многоканальному телефону "горячей линией" 8-800-300-49-19 или телефону 112;

б) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания);

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

Требования подпунктов "б" и "в" настоящего пункта распространяются также на граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими на территорию Камчатского края;

3) граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации к близким родственникам, которые зарегистрированы по месту жительства (пребывания) на территории Камчатского края, с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) близкого родственника не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия;

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью;

Требования подпунктов "а" и "б" настоящего пункта распространяются также на граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими на территорию Камчатского края;

4) граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для исполнения трудовых (служебных) обязанностей с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) находиться в изоляции на базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, соответствующих требованиям, предусмотренных рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - объекты гостиничных услуг), не менее 14 календарных дней со дня прибытия. Работодатели либо граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с нахождением прибывших на территорию Камчатского края граждан в изоляции;

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью;

5) граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации без соблюдения требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) или морской порт Петропавловск-Камчатский заполнять согласие по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

б) находиться в изоляции в объектах гостиничных услуг не менее 14 календарных дней со дня прибытия. Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

31. Положения части 3 настоящего постановления не распространяются:

1) в отношении требований, предусмотренных пунктом 2 части 3 настоящего постановления:

а) на граждан, прибывших в Камчатский край непосредственно после 14-тидневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации;

б) на граждан, прибывших к месту проживания (пребывания) в населенные пункты на территории Камчатского края после 14-тидневной самоизоляции в г. Петропавловск-Камчатский или другом населенном пункте на территории камчатского края непосредственно со дня прибытия из другого субъекта Российской Федерации;

2) в отношении требований, предусмотренных пунктами 2 и 4 части 3 настоящего постановления:

а) на работников организаций связи, осуществляющих доставку (перевозку) специальной корреспонденции;

б) на адвокатов, прибывших на территорию Камчатского края в целях исполнения ими профессиональных обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи.";

3) дополнить частью 33 следующего содержания:

"33. Родителям (законным представителям) принять меры по ограничению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, в общественных местах.";

4) в части 4:

а) в абзаце первом слова "11 июня 2020 года" заменить словами "30 июня 2020 года";

б) в пункте 6 слова "предоставляющих общее образование (за исключением общеобразовательных организаций в Камчатском крае, перечень которых установлен приложением 3 к настоящему Постановлению и в отношении которых принято решение о возможности осуществления очного режима обучения)," исключить;

5) в абзаце первом части 41 слова "11 июня 2020 года" заменить словами "30 июня 2020 года";

6) в части 42 слова "11 июня 2020 года" заменить словами "30 июня 2020 года";

7) в части 43 слова "11 июня 2020 года" заменить словами "30 июня 2020 года";

8) в части 5:

а) в абзаце первом слова "11 июня 2020 года" заменить словами "30 июня 2020 года";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) бронирование мест, прием и размещение граждан в детских оздоровительных лагерях, а также на базах отдыха, в том числе в целях посещения бассейнов, в гостиницах, хостелах и иных организациях, предоставляющих гостиничные услуги, не указанных в пункте 1 настоящей части, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, лиц, прибывших по направлениям медицинских организаций, лиц, следующих транзитом из/к месту жительства, граждан, указанных в пунктах 4 и 5 части 3 настоящего постановления, а также сезонных (вахтовых) работников, размещаемых в пунктах временного размещения в соответствии с пунктом 3 части 10 настоящего постановления, при условии соблюдения требований, предусмотренных рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, ранее размещенных в соответствующих коллективных средствах размещения, до окончания срока их проживания без возможности его продления.";

9) дополнить частью 53 следующего содержания:

"53. Запретить до 30 июня 2020 года проведение детской оздоровительной кампании в Камчатском крае в 2020 году для следующих типов детских оздоровительных организаций:

1) загородных стационарных оздоровительных лагерей;

2) лагерей с дневным пребыванием детей;

3) специализированных (профильных) лагерей.";

10) в абзаце первом части 6 слова "11 июня 2020 года" заменить словами "30 июня 2020 года";

11) в части 7 слова "11 июня 2020 года" заменить словами "30 июня 2020 года";

12) в части 15:

а) в пункте 1 слова "11 июня 2020 года" заменить словами "30 июня 2020 года";

б) в пункте 2 слова "предоставляющих общее образование (за исключением общеобразовательных организаций в Камчатском крае, перечень которых установлен приложением 3 к настоящему постановлению и в отношении которых принято решение о возможности осуществления очного режима обучения)," исключить;

13) часть 151 признать утратившей силу;

14) часть 182 изложить в следующей редакции:

"182. Агентству по занятости населения и миграционной политике Камчатского края организовать работу в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) с пассажирами, прибывающими на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации.";

15) приложение 3 признать утратившим силу;

16) приложение 4 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов







