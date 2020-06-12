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12.06.2020 10:00
Рубрика: Экономика

Когда добыча нефти в США начнет мешать ОПЕК+

Текст: Сергей Тихонов
Котировки нефти, достигнув 40 долларов за баррель, пересекли отметку, после которой, по мнению экспертов, добыча в США прекратит снижение. Дальнейший рост цен на нефть будет способствовать восстановлению производства, а значит, начнет оказывать негативное воздействие на усилия участников сделки ОПЕК+. Ожидать этого можно уже к концу 2020 - началу 2021 года.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Несмотря на заявления о поддержке соглашения о сокращении добычи, США официально не присоединились к сделке, даже на уровне одного штата Техас, что обсуждалось в апреле этого года. Когда цены на нефть обвалились ниже 30 долларов за баррель никаких вариантов развития событий, кроме как снижения производства сланцевой нефти, не было. Добыча в США упала с 13 млн баррелей в сутки в марте до 11,2 млн баррелей в мае. При этом в прогнозе Минэнерго США говорится, что по итогам 2020 года производство нефти в стране составит 11,6 млн баррелей в сутки. То есть в среднем сланцевая добыча в США сократится всего на 1,4 млн баррелей в сутки, а речь идет о крупнейшем производителе нефти в мире. Для сравнения, только номинальная квота снижения добычи Россией и Саудовской Аравией составила по 2,5 млн баррелей в сутки на каждую страну.

Фото: iStock
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Проблема в том, что уже сейчас из США идут новости о появлении первых признаков восстановлении производства. "Мировые цены на нефть уже достигли уровня, с которого некоторые производителя сланцевой нефти в США могут начать наращивать добычу", - говорит главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, увеличение добычи по мере роста котировок станет главной проблемой участников ОПЕК+ на весь оставшийся срок действия сделки. Достигнутое равновесие на рынке очень хрупкое и нарушить его очень легко, считает эксперт.

С другой стороны, учитывая технические особенности восстановления сланцевой добычи, ожидать моментального прироста производства нефти в США не приходится. "В краткосрочной перспективе (три-пять месяцев) какой бы ни была цена, добыча сланцевой нефти в США продолжит сокращаться - просто потому, что существует временной лаг между началом бурения и началом добычи, а в последние месяцы объемы бурения в США сократились катастрофически", - отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Количество действующих нефтяных буровых установок в США сократилось до уровня 2009 года (206 штук), но фонд незавершенных скважин, при помощи которых можно быстро и дешево увеличить добычу, составил в апреле 7617 штук. В случае дальнейшего повышения цен на нефть американские компании смогут воспользоваться этим громадным резервом для наращивания объемов производства.

Фото: iStock
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По мнению Тануркова, в долгосрочной перспективе котировки в пределах 45-50 долларов за баррель будут способствовать стабилизации добычи в США. При ценах на нефть 50-60 долларов за баррель добыча будет расти сопоставимо долгосрочным темпам роста мирового спроса. А цены существенно выше 60 долларов позволят увеличивать добычу в США темпами, превышающими рост мирового спроса, что уже станет угрозой для рыночной доли участников ОПЕК+.

То есть уже при котировках барреля выше 50 долларов производство в США станет серьезно мешать усилиям ОПЕК+, замедляя восстановление баланса спроса и предложения, когда часть объемов нефти, изымаемых с мирового рынка, будет компенсироваться ростом добычи в США. А при ценах на нефть выше 60 долларов за баррель, мир вернется к состоянию 2019 года, когда главным дестабилизирующим фактором, нивелирующим усилия участников сделки ОПЕК+, были успехи американских нефтедобывающих компаний.

Едва ли эту опасность не понимают участники сделки ОПЕК+. К цене 50 долларов за баррель, по прогнозам экспертов, нефть может подойти уже к концу этого года. "По сути, задача ОПЕК+ сводится к тому, чтобы обеспечить долгосрочный уровень цен, близкий к 60 долларам, а после пересмотреть условия сокращения добычи в рамках сделки в сторону увеличения производства", - сказал Танурков.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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