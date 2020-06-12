Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России

Космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили всех граждан РФ с Днем России. Их обращение опубликовано в Twitter госкорпорации.

По словам Иванишина, этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее. В свою очередь Вагнер пожелал всем терпения, успехов, достижения поставленных целей, подчеркнув, что для каждого из нас Россия - это родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди.

По данным ТАСС, в праздничный день у Иванишина и Вагнера на МКС будет выходной. Сейчас на борту станции кроме россиян находятся астронавты НАСА Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.