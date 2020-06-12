Крещение шрапнелью: в 1915 году российские зенитки прошли проверку боем

12 июня 1915 года зенитной батареей капитана Василия Тарновского в районе польского города Пултуск был сбит немецкий аэроплан. Немецкий "Альбатрос" упал позади окопов российских войск, а пилот погиб. Так состоялось боевое крещение ПВО России.

Отдельная автомобильная батарея для стрельбы по "воздушному флоту" была сформирована всего за несколько месяцев до боя - 18 марта 1915 года. Ей командовал штабс-капитан Василий Тарновский, который еще до начала Первой мировой войны занимался приспособлением полевых орудий к стрельбе по воздушным целям.

Сохранился рапорт офицера, из которого можно узнать, что в состав батареи вошли четыре 76-мм пушки Лендера, установленные на трехтонные грузовики "Руссо-Балт М 24/40". Всего подразделение насчитывало четыре офицера и 78 солдат, 12 автомобилей и 4 мотоциклета.

Отметим, что германские ВВС были очень серьезным противником. Так, 25 января 1915 года немецкий дирижабль "Парсеваль" РL-19 совершил бомбардировку военных объектов города Либава, сбросив на них девять бомб. Однако на обратном пути дирижабль попал под зенитный огонь береговой артиллерии и упал в море в 1,5 километрах от береговой кромки, где его окончательно расстреляли и потопили прибывшие из Либавы буксиры. Весь экипаж дирижабля (семь человек) взят в плен. Только за один налет морского дирижабля SL-4 на базу в Палдиски 22 сентября 1915 года на портовые и железнодорожные сооружения было сброшено до одной тонны зажигательных и фугасных бомб.

Поэтому российским командованием для защиты Балтийского флота и городов побережья была создана мощная группа ПВО. Боевое крещение ей пришлось выдержать в октябре 1917 года во время битвы за Моонзундские острова. Шесть немецких дирижаблей и 94 самолета различных типов атаковали русские позиции, но зенитчики смогли сбить пять гидросамолетов и повредили цеппелин L-37.

Всего в годы войны батарея капитана Василия Тарновского сбила десять самолетов противника. В сентябре 1916 года он стал организатором офицерской школы стрельбы по воздушному флоту, а во время Гражданской войны эмигрировал в Париж, а в 1922 году - в город Пльзень, где до конца своей жизни разрабатывал приборы для стрельбы по воздушным целям. Умер Василий Тарновский 25 октября 1926 года.