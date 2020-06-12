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12.06.2020 13:20
Рубрика: Общество

Михаил Мурашко: Походы к друзьям нужно ограничить

Текст: Ирина Невинная
Постепенное снятие в регионах ограничений, связанных с пандемией, не означает, что теперь можно пренебрегать средствами защиты. Нужно по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и носить маски, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва и Тюмень названы министром регионами, где ситуация нормализуется. При этом в других регионах "эпидемический процесс еще продолжается", - сообщил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 1".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Он также пояснил, насколько безопасно общаться с людьми, которые уже переболели коронавирусной инфекцией.

"Человек, имеющий иммунитет, больше защищен сам. Поскольку его защитные силы позволяют ему побороть вирус в случае, если он с ним сталкивается повторно, - пояснил министр. - Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или, например, в случае если приходящий гость, скажем, принесет вирус на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск существует. Походы к друзьям в гости все-таки нужно по-прежнему ограничивать".

Министр также предупредил о том, что нельзя заниматься самолечением и профилактикой коронавирусной инфекции. В частности, применение противомалярийных препаратов может сопровождаться серьезными осложнениями.

Фото: Макс Ветров/ РИА Новости
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"К этим препаратом, во-первых, существует доступ только рецептурный, по назначению врача категорически, профилактически эти препараты рекомендовать нельзя, - подчеркнул Михаил Мурашко. - Мы видим, что по ним существуют в том числе и неблагоприятные исходы, неблагоприятные события в качестве аллергических реакций, нарушение (сердечного) ритма и ряда других (осложнений)".

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