Михаил Мурашко: Походы к друзьям нужно ограничить

Москва и Тюмень названы министром регионами, где ситуация нормализуется. При этом в других регионах "эпидемический процесс еще продолжается", - сообщил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 1".

Он также пояснил, насколько безопасно общаться с людьми, которые уже переболели коронавирусной инфекцией.

"Человек, имеющий иммунитет, больше защищен сам. Поскольку его защитные силы позволяют ему побороть вирус в случае, если он с ним сталкивается повторно, - пояснил министр. - Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или, например, в случае если приходящий гость, скажем, принесет вирус на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск существует. Походы к друзьям в гости все-таки нужно по-прежнему ограничивать".

Министр также предупредил о том, что нельзя заниматься самолечением и профилактикой коронавирусной инфекции. В частности, применение противомалярийных препаратов может сопровождаться серьезными осложнениями.

"К этим препаратом, во-первых, существует доступ только рецептурный, по назначению врача категорически, профилактически эти препараты рекомендовать нельзя, - подчеркнул Михаил Мурашко. - Мы видим, что по ним существуют в том числе и неблагоприятные исходы, неблагоприятные события в качестве аллергических реакций, нарушение (сердечного) ритма и ряда других (осложнений)".