Объем субсидий регионам для выплат на детей будет увеличен

На правительственном сайте опубликован перечень решений по итогам прошедшего 11 июня заседания кабинета министров. В частности, о расходах денег из бюджета РФ и о субсидиях на детей.
Фото: iStock
Правительство поручило министерствам и ведомствам своевременно расходовать бюджетные средства. Им надо принять исчерпывающие меры для реализации этой цели.
Министру финансов Антону Силуанову предстоит доложить о результатах этой работы.
Кроме того, в перечне решений - увеличение объемов субсидий российским регионам для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Отмечается, что это обеспечит выплаты дополнительно на 890 тысяч детей в полном объеме.
Другое решение касается финансовой поддержки медицинских работников, участвующих в оказании помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
Правительство также одобрило выделение средств на индивидуальные программы развития регионов, которые наиболее нуждаются в поддержке.