Объем субсидий регионам для выплат на детей будет увеличен

Правительство поручило министерствам и ведомствам своевременно расходовать бюджетные средства. Им надо принять исчерпывающие меры для реализации этой цели.

Министру финансов Антону Силуанову предстоит доложить о результатах этой работы.

Кроме того, в перечне решений - увеличение объемов субсидий российским регионам для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Отмечается, что это обеспечит выплаты дополнительно на 890 тысяч детей в полном объеме.

Другое решение касается финансовой поддержки медицинских работников, участвующих в оказании помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Правительство также одобрило выделение средств на индивидуальные программы развития регионов, которые наиболее нуждаются в поддержке.