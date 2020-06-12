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12 июня 2020 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 11 июня 2020 года № 68-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) абзац первый пункта 10 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных абзацем пятым подпункта 1 пункта 12";

2) в подпунктах 1, 4, 5 пункта 12, подпункте 1 пункта 14, пункте 17 слова "по 14 июня 2020 года" заменить словами "по 21 июня 2020 года";

3) абзац пятый подпункта 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:

"- учреждений культуры Омской области независимо от их формы собственности (ОКВЭД 90)*, за исключением учреждений культуры Омской области, на территории которых запланирована работа избирательных комиссий;".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 1, 3 пункта 1, вступающих в силу 15 июня 2020 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



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