Новости

Троице-Сергиеву лавру откроют для прихожан 13 июня 16:20
Врач оценил исследование о новом симптоме коронавируса 16:10
Песков назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле слова 15:50
Пять признаков того, что вам залили плохой бензин 15:34
В Петербурге ребенок заразился коронавирусом в утробе матери 15:23
В Подмосковье слесарь задержан за серийные убийства и изнасилования 15:20
Петербург отмечает День России онлайн 15:01
Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом 14:51
Под Калининградом уникальный янтарь назвали в честь Дня России 14:50
Лоза и Сафронов простились с умершим от COVID-19 юмористом Трушкиным 14:48
Фото: на атомной подлодке "Князь Владимир" подняли Андреевский флаг 14:48
В Тамбове гимн России спели всем городом 14:43
Беларусь и Тульская область готовы расширять горизонты кооперации 14:38
Юрий Лоза рассказал, каким был сатирик Анатолий Трушкин 14:37
Флаг России подняли на самой высокой точке Куршской косы 14:32
Путин заявил о высокой миссии медиков 14:21
Ростовчане отпраздновали День России уличными концертами 14:16
На Кубани горбольницу Армавира закрыли из-за вспышки COVID-19 14:16
Трейлер: Гордон-Левитт в полнометражном дебюте немецкого режиссера 13:55
Экс-полицейский попал под домашний арест из-за смерти мужчины в ОВД 13:53
Представители всех регионов ДФО спели гимн России 13:30
В Барнауле скончался главврач Железнодорожной больницы 13:28
Лидер испанской группы Jarabedepalo Пау Донес умер от рака 13:26
Видео: сын Билла Мюррея покусал полицейского и был арестован 13:15
Во Франции мужчина покончил с собой в здании суда 13:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
12.06.2020 15:50
Рубрика: Власть

Песков назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле слова

Текст: Кира Латухина

У президента нет полноценных выходных и отпуска, он всегда на работе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече с юнармейцами в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!".

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Песков рассказал о работе Путина в период пандемии

"Президент, в хорошем смысле этого слова трудоголик, он работает постоянно", - сказал Песков.

Владимир Путин вообще не может делать перерывы, не может уйти в полном смысле этого слова ни на выходные, ни в отпуск, он постоянно на работе, сообщил представитель Кремля.

"Мы иногда начинаем в десять, иногда ближе к одиннадцати, но заканчиваем далеко за девять, десять, а то и одиннадцать часов вечера. Когда мы в командировках, фактически работаем круглосуточно с небольшими перерывами на сон, все зависит от графика президента", - рассказал о своей работе представитель Кремля.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин заявил о важности стержневых поправок в Конституцию
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов
Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Пушков объяснил отсутствие приглашения президенту Украины на парад Победы
Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей