Песков назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле слова

У президента нет полноценных выходных и отпуска, он всегда на работе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече с юнармейцами в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!".

"Президент, в хорошем смысле этого слова трудоголик, он работает постоянно", - сказал Песков.

Владимир Путин вообще не может делать перерывы, не может уйти в полном смысле этого слова ни на выходные, ни в отпуск, он постоянно на работе, сообщил представитель Кремля.

"Мы иногда начинаем в десять, иногда ближе к одиннадцати, но заканчиваем далеко за девять, десять, а то и одиннадцать часов вечера. Когда мы в командировках, фактически работаем круглосуточно с небольшими перерывами на сон, все зависит от графика президента", - рассказал о своей работе представитель Кремля.