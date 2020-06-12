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12.06.2020 16:25
Рубрика: Власть

Песков посоветовал читать классику и Илона Маска

Текст: Кира Латухина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал молодежь читать русскую и иностранную классику, а также воспоминания бизнесмена Илона Маска.

Отвечая на вопросы юнармейцев в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!", представитель Кремля призвал начинать с отечественной классики. "Ее, может быть, трудно читать молодежи - я по своему сыну сужу, ему 17 лет, он с трудом читает русскую классику... Но заставьте себя читать русскую классику", - заметил он.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Такого богатства жизненного опыта не даст ни одна литература, считает представитель Кремля.

Еще Песков посоветовал уделить внимание зарубежной классике - Жюлю Верну, Чарльзу Диккенсу, Марку Твену. "Если говорить о современности, почитайте воспоминания Илона Маска", - заметил он. Это поможет понять, как появляются новые идеи и как сложно их реализовать. Представитель Кремля также похвалил мемуары предпринимателя Ричарда Брэнсона.

Это люди, которые смелы, предприимчивы, талантливы, - сказал пресс-секретарь президента. - Они не такие, как мы, но они достойны уважения".

Песков также заметил, что у взрослых нет времени читать вдоволь: "Вы хотите, но не можете, потому что жизнь закручивает в водоворот".

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