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12 июня 2020 г. 21:05
"Родина"

Вспомните, ребята

И, когда над ними грянул смертный гром

Слова: Сухарев Д.

Музыка: Берковский В.

И, когда над ними грянул смертный гром,

Нам судьба иное начертала,

Нам, не призывному, нам, не приписному

Воинству окрестного квартала.

Сирые метели след позамели,

Все календари пооблетели.

Годы нашей жизни, как составы, пролетели,

Как же мы давно осиротели!

Вспомните, ребята, вспомните, ребята,

Разве это выразить словами,

Как они стояли у военкомата

С бритыми навечно головами.

Вспомним их сегодня всех до одного,

Вымостивших страшную дорогу.

Скоро кроме нас уже не будет никого,

Кто вместе с ними слушал первую тревогу.

И, когда над ними грянул смертный гром

Трубами районного оркестра,

Мы глотали звуки ярости и муки,

Чтоб хотя бы музыка воскресла!

Вспомните, ребята, вспомните, ребята,

Это только мы видали с вами,

Как они шагали от военкомата

С бритыми навечно головами.

И, когда над ними грянул смертный гром

Трубами районного оркестра,

Мы глотали звуки ярости и муки,

Чтоб хотя бы музыка воскресла!

Вспомните, ребята, вспомните, ребята,

Это только мы видали с вами,

Как они шагали от военкомата

С бритыми навечно головами...

Темы дня:
#Великая Отечественная война
#Песни Родины