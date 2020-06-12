Появилось первое фото тяжелого огнемета "Тосочка"

Тяжелый огнемет нового поколения "Тосочка". Фото: Мария Москвицова pic.twitter.com/ubF2rxBggw — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 12, 2020

На репетиции парада Победы в подмосковном Алабино в объектив фотокамеры впервые попал перспективный тяжелый огнемет "Тосочка". От машин семейства ТОС-1 его отличает база. Если "Буратино" и "Солнцепек" используют для передвижения шасси танка Т-72, то "Тосочка" смонтирован на трехосном грузовике повышенной проходимости "Урал", что увеличивает мобильность системы.

Машина сходна с публиковавшимися ранее схематическими изображениями ТОС-2 (еще одно название огнемета). Из-за ракурса на фото не видно еще одного ключевого отличия "Тосочки" от предшественников - манипулятора на правом борту. С его помощью расчет может самостоятельно заряжать установку. В ТОС-1 и ТОС-1А для этого требовалась транспортно-заряжающая машина.

На кабина смонтированы системы связи и приемник спутниковой навигации ГЛОНАСС. Благодаря им "Тосочка" может получать информацию о целях от автоматизированной системы управления войсками, корректировать огонь при помощи беспилотников, сократилось время боевого развертывания. С левой стороны пакет с реактивными снарядами прикрыт ящиком с запчастями и принадлежностями.