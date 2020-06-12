Премьера Италии допрашивает прокуратура по делу о пандемии

Следователи прокуратуры г. Бергамо во главе с Марией Кристиной Ротой прибыли в Рим, чтобы провести в пятницу допрос в отношении премьер-министра Италии Джузеппе Конте и министров здравоохранения и внутренних дел Роберто Сперанцы и Лучаны Ламорджезе.

Члена Кабмина, как "лица, обладающие информацией об имевших место фактах", должны будут внести ясность в расследование причин отказа от объявления "красной зоной" в двух населенных пунктов в районе Бергамо на севере Италии - Нембро и Альдзано Ломбардо, в которых, начиная с февраля месяца количество заражений увеличивалось в геометрической прогрессии.

Согласно распространенному мнению, своевременное создание "красной зоны" могло внушительным образом повлиять на снижение жертв в провинции Бергамо, которая на сегодняшний день считается самой пострадавшей в результате пандемии коронавируса. В период с марта по апрель смертность в данном районе увеличилась более чем на 500 процентов, по сравнению с тем же периодом в 2015-2019 годах.

Накануне приезда следователей в интервью римской La Repubblica премьер Конте заявил, что "не боится допроса", и что его действия были продиктованы "наукой и совестью".