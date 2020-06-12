Как украсили Москву ко Дню России

Ко Дню России Москву украсили праздничные плакаты с триколором и флаги. Более 700 гигантских праздничных открыток появилось на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах.

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, в честь праздника декоративное панно с флагами установлено на фасаде здания Госдумы. Праздничная композиция украшает Боровицкий, Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты.

А на медиафасадах зданий №8 и №28 на Новом Арбате и медиафасаде Центрального телеграфа традиционно будут транслироваться ролики с поздравлениями. На территории Парка Победы специалисты создали посвященный Дню России цветник "Флаг РФ".

Насыщенная программа ждет москвичей в парках, но только онлайн. На сайтах зон отдыха и в их официальных аккаунтах в соцсетях для горожан будут проводить интерактивные квесты, экскурсии, образовательные лекции, творческие мастер-классы и фотовыставки. К примеру, на страницах Бабушкинского парка опубликуют лекцию историка Надежды Овчаровой о российском флаге и его истории. В парке "Северное Тушино" пройдет онлайн-фотовыставка "Заповедная Россия". Работы фотохудожника Натальи Чебыкиной, которая три года путешествовала по живописным уголкам России, будут доступны на страницах парка в социальных сетях.