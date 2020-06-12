Московские врачи отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом

Двадцать медиков из Москвы отправились в Камчатский край на помощь в лечении пациентов с COVID-19. Возглавил бригаду врач-нейрохирург Алексей Токарев, замруководителя Департамента здравоохранения Москвы.

- Наша врачебно-сестринская бригада состоит из реаниматологов, медсестер-анестезистов, пульмонологов, терапевтов и специалистов по компьютерной диагностике. Входят в ее состав несколько инфекционистов, кардиолог, эпидемиолог, имеющие большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19 и лечении пациентов с коронавирусом, - рассказал Токарев.

Это врачи ведущих столичных стационаров: Института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городских клинических больниц №4, имени Д.Д. Плетнева, №15 имени О.М. Филатова, имени Е.О. Мухина, имени И.В. Давыдовского, а также Инфекционной клинической больницы №2.

Бригада укомплектована всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. В ближайшее время в камчатские больницы из Москвы отправят медицинский груз для лечения пациентов с коронавирусом: 100 тысяч защитных костюмов, 3 миллиона медицинских масок, 30 концентраторов кислорода, 150 увлажнителей кислорода для респираторной поддержки больных, 200 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких, а также будут отправлены необходимые медикаменты, в т.ч. лекарственный препарат тоцилизумаб.

Московские врачи оценят обстановку в регионе и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам краевых больниц. Медицинские бригады будут помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.

Еще в конце мая по поручению мэра Москвы бригады врачей отправились на помощь в борьбе с коронавирусом республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан и в Забайкальский край, а также Владимир и Псков.