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12.06.2020 06:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК по Московской области сообщил об аресте криминального авторитета

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет по Московской области объявил, что суд удовлетворил его ходатайство и заключил под стражу 56-летнего местного жителя, который почти три десятилетия занимал высшее положение к криминальной иерархии.

Фото: iStock
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Как объяснили корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, с 1993 года, то есть на протяжении 27 лет, за подозреваемым было признано высшее положение в преступной иерархии - "вор в законе", с криминальным прозвищем "Вася Бандит". Этот человек был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства.

Арестованный, чью фамилию в СК не называют, постоянно проживая на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов Московской области, с 1993 года координировал действия организованных групп. Он и сейчас создает и поддерживает связи между ними и "иными лицами", занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимает непосредственное участие в "воровских сходках" на которых делят сферы преступного влияния и преступные доходы.

По мнению СК, "криминальный авторитет" и участники возглавляемых им преступных сообществ совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия. А еще этот человек организовывал нелегальный бизнес.

По местам жительства подозреваемого прошли обыски. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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