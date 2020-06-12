Улицы в центре Москвы перекроют для репетиций парада Победы

В центре Москвы 14 июня ограничат движение транспорта из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.

Отмечается, что в воскресенье будет ограничено движение на столичных дорогах. С 21:00 будут перекрыты улица Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой. Также движения не будет по 1-ой Тверской-Ямской улице от Большой Садовой до улицы Гашека. Оружейный переулок будет перекрыт от дома 3, строения 1 до Тверской улицы, улица Моховая от улицы Воздвиженка до Тверской. Ограничения будут на улице Охотный Ряд от Тверской до Большой Дмитровке и улице Большая Никитская от Моховой до Романова переулка.

ЦОДД отмечает, что по Бульварному кольцу можно будет проехать в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного и со Страстного бульвара на Тверской бульвар и Большую Бронную улицу.