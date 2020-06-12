В День России москвичей ждут облачная погода, дождь и до 26 градусов тепла

В Москве сегодня, 12 июня, ожидается до +26 градусов, облачная погода, дождь, местами гроза и град. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем в Москве составит +24...26 градусов. В ночь на субботу она может опуститься до +13 градусов.

Синоптики прогнозируют северный и северо-восточный ветер, 5-10 м/с, местами его порывы могут достигать до 14-19 м/с. Синоптики отмечают, что атмосферное давление понизится и в середине дня составит 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 70%.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла, на юге - до 30. Ночью столбики термометров опустятся до +10.

Из-за сильного ветра, дождей и грозы 12 июня в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.