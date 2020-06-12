Новости

В Крыму призвали смело бронировать отдых на полуострове 11:25
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 30 июня 11:16
В поселке на Колыме объявили режим ЧС из-за разрушающегося дома 11:04
Аэропорт Симферополь украсят огромным портретом Айвазовского 11:02
Власти Армении решили продлить режим ЧП до 13 июля 11:01
В Элисте студенты исполнили Гимн России 10:57
Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 14 миллионов 10:50
Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину с Днем России 10:36
В Астраханском кремле подняли флаг России 10:36
На Дону к Дню России рабочие вертолетного завода провели донорскую акцию 10:26
Барнаул украсили тысячей флагов в День России 10:24
Французский журналист напророчил США при Дональде Трампе хаос и распад 10:21
На Урал привезли 13 тонн сладкого узбекского перца 10:04
В Таиланде с 15 июня отменят комендантский час 09:57
Московские врачи отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом 09:54
Иран поздравил с Днем России и заявил о желании развивать сотрудничество 09:49
Как украсили Москву ко Дню России 09:43
Московские врачи вылечили от коронавируса более 118 тысяч человек 09:39
Володин поздравил граждан с Днем России 09:22
Крещение шрапнелью: в 1915 году российские зенитки прошли проверку боем 09:22
В День России на концерте на Красной площади смогут быть только волонтеры 09:20
"Севилья" обыграла "Бетис" в возобновившемся чемпионате Испании 09:13
Видео: В День России приморский силач протащил 18-тонный грузовик 08:51
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов 08:48
В День России москвичей ждут облачная погода, дождь и до 26 градусов тепла 08:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
12.06.2020 10:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Барнаул украсили тысячей флагов в День России

Текст: Алексей Хадаев
Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края
Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

В столице Алтайского края на площади имени академика А.Д. Сахарова прошла церемония подъема флага Российской Федерации. Мероприятие стало одним из центральных на праздновании Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как украсили Москву ко Дню России

В начале церемонии 12 курсантов роты почетного караула Барнаульского юридического института МВД пронесли знамя Российской Федерации размером два на шесть метров от улицы Молодежной до сцены на площади Сахарова.

Затем под звуки гимна флаг России подняли над площадью. Вместе со знаменем страны были также подняты флаги Алтайского края и города Барнаула.

Накануне Дня России в Барнауле празднично оформили центральные улицы и площади. Только в Центральном районе установили более 300 флагов: ими украсили улицу Никитина, проспекты Ленина и Красноармейский, площадь Баварина. Всего же в краевой столице было размещено несколько тысяч флагов.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул 12 июня - День России

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов
В ВОЗ объяснили заявление о "необычной" смертности от COVID-19 в России
Пушков объяснил отсутствие приглашения президенту Украины на парад Победы
Торговые центры в Подмосковье откроют 25 июня
Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции