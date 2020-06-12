Барнаул украсили тысячей флагов в День России

В столице Алтайского края на площади имени академика А.Д. Сахарова прошла церемония подъема флага Российской Федерации. Мероприятие стало одним из центральных на праздновании Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В начале церемонии 12 курсантов роты почетного караула Барнаульского юридического института МВД пронесли знамя Российской Федерации размером два на шесть метров от улицы Молодежной до сцены на площади Сахарова.

Затем под звуки гимна флаг России подняли над площадью. Вместе со знаменем страны были также подняты флаги Алтайского края и города Барнаула.

Накануне Дня России в Барнауле празднично оформили центральные улицы и площади. Только в Центральном районе установили более 300 флагов: ими украсили улицу Никитина, проспекты Ленина и Красноармейский, площадь Баварина. Всего же в краевой столице было размещено несколько тысяч флагов.