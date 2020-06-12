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12.06.2020 13:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Саяно-Шушенскую ГЭС украсит гигантское граффити

Текст: Екатерина Дементьева
На Саяно-Шушенской ГЭС появится самое большое граффити в России, и одно их крупнейших в мире.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Художники-граффитисты со всей страны наносят стилизованную надпись "Россия" длиной 570 метров и высотой 52 метра. Работа идет уже несколько дней - 12 июля к 11 вечера по местному времени (19 часов по Москве) граффити планируется закончить.

Фото: Нива Миракян
В Риме отметили День России

Как отмечает в своем сообщении ОНФ, это совместный проект Общероссийского национального фронта и ПАО "РусГидро".

Надпись выполняется в триколоре - государственных цветах России, уточнили в ОНФ. Эскиз разрабатывала команда из 15 художников со всей страны участников международного фестиваля "Культурный код". Чтобы войти в фестивальный проект, они выдержали конкурсный отбор, доказав свой профессиональный опыт, владение различными приемами росписи.

Работам на ГЭС предшествовала серьезная подготовка. Арт-команда разработала и согласовала эскиз с руководством РусГидро, прошла специальное обучение для работы на высоте, получила все необходимые допуски.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Технический персонал станции обеспечивал безопасность работ. Было задействовано два подъемных крана, около 10 мелких подъемных механизмов, и в общей сложности на нанесение надписи ушло более 1 тысячи банок фасадной краски.

- Этот проект вызвал большой интерес у местных жителей. 12 июля много людей прогуливалось в районе ГЭС, наблюдая за работой, - рассказали в ОНФ,

Председатель правления - генеральный директор Николай Шульгинов заявил, что компания гордится тем, что центром национального проекта ко Дню России стала Саяно-Шушенская ГЭС - самая мощная и самая современная станция в стране.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещева отметила, что СШГЭС выбрана не случайно.

- Тут совмещены главные ресурсы страны - мощь водной стихии и технологической мысли. Но самое большое богатство России - это люди! Очень приятно, что наша коллаборация с граффити-художниками на протяжении нескольких лет рождает такие интересные проекты, - подчеркнула она.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия 12 июня - День России

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