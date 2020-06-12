Экс-полицейский попал под домашний арест из-за смерти мужчины в ОВД

В Калининграде суд отправил под домашний арест второго обвиняемого по уголовному делу о гибели 36-летнего мужчины в отделе полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Калининградской области.

Напомним, трагедия произошла в октябре прошлого года. 36-летнего мужчину задержали за мелкое хулиганство и доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району областного центра. Он провел ночь в помещении для задержанных, где получил термические ожоги водой из батареи отопления. Утром мужчина скончался в больнице. Предполагается, что он сам повредил батарею.

Ранее по этому делу задержали бывшего начальника смены дежурной части ОМВД России по Московскому району Калининграда. Ему предъявили обвинение по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

10 июня задержали второго фигуранта - бывшего старшего оперативного дежурного отдела полиции. Ему предъявили обвинение по такой же статье, экс-полицейский признал вину частично. Вчера Ленинградский районный суд Калининграда по ходатайству следователя избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как отмечают в пресс-службе региональной полиции, экс-дежурного задержали и передали в СК сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД, которые оказывают оперативное сопровождение расследованию. Фигурантов дела уволили из органов по результатам служебной проверки.