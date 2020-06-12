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12.06.2020 15:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге ребенок заразился коронавирусом в утробе матери

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге зарегистрирован случай внутриутробной передачи COVID-19 от матери к ребенку, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста неонатолога городского комитета по здравоохранению Юлию Горелик.

Фото: sev.gov.ru
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Известно, что ребенок родился недоношенным, при появлении на свет его вес составил всего 1200 граммов. Сейчас младенец находится в Детском многопрофильном клиническом специализированном центре.

Всего же с начала пандемии в Петербурге зафиксировано более 20 случаев, когда новорожденные заболевали коронавирусной инфекцией. Двое детей переносят болезнь сложно, состояние остальных младенцев не вызывает опасений у специалистов, дети переносят коронавирус скорее как носители.

Чаще всего заболевание передается воздушно-капельным путем, когда матери заражают детей при близком контакте.

Эксперт комздрава объясняет это тем, что беременные женщины не всегда знают, что у них коронавирус. Они поступают в роддом накануне родов, у них берут тест на COVID-19, но его результаты становятся известны через три дня. К этому времени женщина уже разрешается от бремени, ребенок проводит много времени с мамой и она, сама того не желая, его заражает.

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