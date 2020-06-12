В Петербурге ребенок заразился коронавирусом в утробе матери

В Петербурге зарегистрирован случай внутриутробной передачи COVID-19 от матери к ребенку, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста неонатолога городского комитета по здравоохранению Юлию Горелик.

Известно, что ребенок родился недоношенным, при появлении на свет его вес составил всего 1200 граммов. Сейчас младенец находится в Детском многопрофильном клиническом специализированном центре.

Всего же с начала пандемии в Петербурге зафиксировано более 20 случаев, когда новорожденные заболевали коронавирусной инфекцией. Двое детей переносят болезнь сложно, состояние остальных младенцев не вызывает опасений у специалистов, дети переносят коронавирус скорее как носители.

Чаще всего заболевание передается воздушно-капельным путем, когда матери заражают детей при близком контакте.

Эксперт комздрава объясняет это тем, что беременные женщины не всегда знают, что у них коронавирус. Они поступают в роддом накануне родов, у них берут тест на COVID-19, но его результаты становятся известны через три дня. К этому времени женщина уже разрешается от бремени, ребенок проводит много времени с мамой и она, сама того не желая, его заражает.