На Дону к Дню России рабочие вертолетного завода провели донорскую акцию

В Ростове-на-Дону более 100 сотрудников завода "Роствертол" и студентов Южного федерального университета приняли участие во всероссийской акции "Оставайся донором".

- У нас большая потребность в первой группе крови с отрицательным резус-фактором. Мы рады каждому донору, - отметила заведующая отделением Ростовской станции переливания крови Наталья Шлыкова.

Так как в регионе действуют ограничительные меры, то все участники акции выстроились на улице. Внутрь пропускают небольшими группами. Соблюдается дистанция между людьми в 1,5 метров. Вход - в масках, перчатках и бахилах, с обработкой рук антисептиком и измерением температуры бесконтактным термометром. Доноры заполняют анкету, сдают анализы в лаборатории и проходят осмотр врача.

Среди участников акции Владимир Осаченко, слесарь-сборщик летательных аппаратов ПАО "Роствертол". За четыре года он сдавал кровь уже 30 раз. Для этого у него в телефоне стоит специальное приложение. Оно сигнализирует, когда можно вновь сдать кровь. Бывало, что мужчине звонили со станции и просили приехать как можно скорее: именно его кровь идеально подходит остро нуждавшемуся в ней больному.

- Сейчас трудное время и потому мы должны сделать все возможное для помощи больным, - считает Владимир Осаченко.

На Ростовской станции переливания крови ждут волонтеров в возрасте от 18 до 60 лет, весом от 50 килограммов и без вредных привычек. Кстати, это прекрасная возможность провериться на инфекции и узнать, в норме ли ваш биохимический анализ крови. Кроме того, доноры получают дополнительный выходной на работе и оплату питания в размере 550 рублей.