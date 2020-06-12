На Кубани горбольницу Армавира закрыли из-за вспышки COVID-19

Горбольницу закрыли на 14 дней - в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. В ней остались 79 пациентов и 27 медиков - врачей и медсестер. У какого числа людей выявлен диагноз коронавирус не сообщается.

Все, кто оказался в больнице, не будут покидать медучреждение до окончания карантина. После этого пациентам сделают по два теста на COVID-19, если они окажутся отрицательными - людей выпишут, но продолжат наблюдать за ними в амбулатории, сообщили в оперштабе края. После завершения двухнедельного карантина медики также покинут больницу и отправятся на временную самоизоляцию. В самом учреждении проведут санобработку, и затем оно сможет продолжить работу в прежнем режиме.

Сейчас, по заявлению оперштаба края, в горбольнице Армавира для всех, кто находится в зоне карантина, создана чистая зона и организовано трехразовое питание. Медики обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По данным мэрии Армавира, до 24 июня стационар не будет принимать и выписывать пациентов. Те жители города, которым требуется срочное лечение, будут перенаправляться в другие медучреждения края, а поликлиники Армавира продолжат работать в штатном режиме.

Экстренная помощь офтальмологов и оториноларингологов будет оказываться в поликлинике Армавира № 2 круглосуточно. Травматологи также будут принимать круглосуточно в поликлинике № 3. Пациенты, которых принимал Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), на время карантина будут перенаправлены в поликлинику № 1, где врачи ведут прием с 08.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.