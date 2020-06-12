В Крыму запустят мощный фейерверк из "Неаполя Скифского"

В Республике Крым и Севастополе, где с 15 июня начнут поэтапно запускать летний курортный сезон, по-прежнему запрещены все массовые мероприятия. Поэтому власти республики, мэры городов и общественные организации подобрали такие форматы праздничных акций, при которых возможно соблюсти социальную дистанцию и выполнить все требования Роспотребнадзора.

Всероссийские акции "Флаги России", "Гимн России", "Окна России" пройдут в режиме онлайн, но будут в регионе и свои праздничные "изюминки". Например, арт-кластер "Таврида" приготовил ко Дню России серию специальных мероприятий, которые продемонстрируют глубину и многогранность российского искусства и его творцов.

В Феодосии 12 июня в 15 часов во дворе жилого дома № 41 на Симферопольском шоссе пройдет праздничный концерт "Мы Россия". Его посвятят великому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, который родился и вырос в этом городе. Военный духовой оркестр национальной гвардии России, артисты Севастопольского ТЮЗа и резиденты "Тавриды" познакомят зрителей с культурой их малой Родины.

Граффитисты арт-кластера создадут на полуострове два арт-объекта. Так, в Севастополе на стене дома №15 на улице Толстого художники создадут мурал площадью 120 квадратных метров с портретом писателя. Выбор героя для творчества художники объяснили тем, Лев Николаевич служил здесь во время первой обороны Севастополя и запечатлел город, описав его в своих "Севастопольских рассказах".

А в Симферополе в здании аэропорта можно будет полюбоваться портретом Ивана Айвазовского площадью 20 квадратов. Московские художники проекта передадут его в подарок аэропорту и всем крымчанам. Напомним, в 2019 году международный аэропорт Симферополь стал называться в честь знаменитого мариниста по итогам голосования в рамках проекта "Великие имена России".

В Симферополе же на площади им. Ленина с 11 июня развернута уличная информационная тематическая выставка "Великие города Великой России". Вместе с ней на площади разместили фотозону. А 12 июня симферопольцам, севастопольцам, ялтинцам и жителям других городов полуострова раздадут несколько десятков тысяч символических ленточек цветов флага России. Акцию можно будет поддержать онлайн в социальных сетях, для чего ленточку нужно прикрепить на одежду, сделать фото и выложить в социальные сети с хештегом #МояРоссия и передать фото-эстафету трем своим друзьям.

В курортной столице полуострова, городе Ялте, с девяти часов утра на набережной около "Автокафе" начал играть театр духовой музыки "Ялта". И состоится торжественное поднятие флага России, после чего запланировано торжественное открытие нового арт-объекта - клумбы, оформленной при участии Никитского ботанического сада специально к празднованию Дня России.

А в 20 часов 15 минут крымчане смогут посмотреть праздничный концерт с участием лучших артистов, ансамблей, творческих коллективов в эфире телеканала "Первый Крымский".

Завершится праздник масштабным фейерверком с территории Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в 22 часа.