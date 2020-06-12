Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 11 июня 2020 года № 175 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"

В целях предотвращения распространения на территории Республики Северная Осетия-Алания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"запретить проведение на территории Республики Северная Осетия- Алания театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно­ развлекательных, спортивных, физкультурных и других мероприятий, независимо от численности участников, за исключением мероприятий, проводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.";";

2) в пункте 3:

в абзаце первом слова "по 14 июня 2020 года" заменить словами "по 30 июня 2020 года";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"ресторанов, кафе (за исключением уличных кафе, летних веранд, с соблюдением социального дистанцирования, при условии размещения столов на расстоянии не менее 1.5 метра с посадкой по 1 - 2 человека), столовых, буфетов, баров, закусочных, предприятий быстрого питания и иных предприятий общественного питания, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов, а также предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;";

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце шестом после слов "туристских баз" дополнить словом "кинотеатров.";

абзац седьмой признать утратившим силу;

3) в пункте 5:

подпункт 5.4 признать утратившим силу;

подпункт 5.6 признать утратившим силу;

подпункт 5.8 изложить в следующей реакции:

"5.8. Работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания:

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в подпункте 5.3 пункта 5, а также работников, в отношении которых приняты постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания по самоизоляции;

обеспечить входной фильтр работников до начала рабочей смены с обязательным отстранением от нахождения на работе лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температуры, соблюдения работниками социальной дистанции;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции на дому;

обеспечить усиленный контроль за состоянием здоровья работников, прибывших для осуществления трудовых функций из других субъектов Российской Федерации, предельно минимизировав их контакты с другими сотрудниками организации;

обеспечить работников, продолжающих осуществлять трудовые функции, средствами индивидуальной защиты;

обеспечить проведение ежедневной дезинфекции служебных помещений, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха, создание необходимых условий для соблюдения работниками правил личной гигиены;

при поступлении запроса уполномоченного органа незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций;

при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений организации;

обеспечить наличие в организациях дезинфицирующих препаратов для уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания.";

абзац четвертый подпункта 5.9 признать утратившим силу;

4) в пункте 6 слова "по 14 июня 2020 года" заменить словами "по 30 июня 2020 года";

5) абзац шестой пункта 10 признать утратившим силу;

6) пункт 13 признать утратившим силу;

7) пункт 19 признать утратившим силу;

8) приложение 1 признать утратившим силу;

9) приложение 3 изложить в следующей редакции:





"Приложение 3 к Указу Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Средства дезинфицирующие.

3. Антисептические средства.

4. Салфетки влажные.

5. Салфетки сухие.

6. Мыло туалетное.

7. Мыло хозяйственное.

8. Паста зубная.

9. Щетка зубная.

10. Бумага туалетная.

11. Гигиенические прокладки.

12. Стиральный порошок.

13. Подгузники детские.

14. Спички.

15. Свечи.

16. Пеленка для новорожденного.

17. Шампунь детский.

18. Крем от опрелостей детский.

19. Бутылочка для кормления.

20. Соска-пустышка.

21. Бензин автомобильный.

22. Дизельное топливо.

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ).

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).";

10) в приложении 4:

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

"Многофункциональные центры, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.";

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:

"Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю вне торговых центров.";

после абзаца тридцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:

"Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические и финансовые консультации.";

после абзаца пятьдесят третьего дополнить абзацами следующего содержания:

"Рынки (продовольственные и непродовольственные)";

"Торговые центры, за исключением развлекательных и игровых зон и кинотеатров на их территории.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров







