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12.06.2020 16:20
Рубрика: Общество

Троице-Сергиеву лавру откроют для прихожан 13 июня

Текст: Елена Новоселова

В 6 часов утра 13 июня откроется для прихожан, паломников и туристов Свято-Троицкая Сергиева лавра, сообщил Telegram-канал монастыря.

"С великой радостью сообщаем вам … перед Неделей Всех Святых Троице-Сергиева лавра вновь распахнет свои врата для молящихся", - сказано в посте.

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
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Впрочем, это не значит, что гулять по территории монастыря можно будет без масок, перчаток и большими группами. Вход в храмы, по требованию Роспотребнадзора, должен осуществляться при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических предписаний, в частности, социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости (один человек на 4 кв.м).

"Вход на территорию лавры без средств защиты категорически запрещен. Искренне надеемся на ваше понимание", - обратились к посетителям в лавре.

Напомним, что в монастыре умерло от коронавируса нескольких монахов.

Справка "РГ"

Храмы столицы открылись для посетителей с 6 июня. А Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове - со 2 июня.

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