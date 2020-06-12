В Подмосковье слесарь задержан за серийные убийства и изнасилования

В Московской области по подозрению в изнасилованиях и убийствах женщин задержан слесарь, сообщает ГСУ СК региона. Преступления совершались с 2013 года в Ступине и Кашире. Как правило, сантехник проникал в дома и нападал на хозяек.

Многочисленные оперативные мероприятия и экспертизы ДНК помогли следователям выйти на подозреваемого. Сантехник работал в одной из коммунальных организаций юга Подмосковья.

На допросе подозреваемый во всем признался. Его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.