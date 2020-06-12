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12.06.2020 15:20
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье слесарь задержан за серийные убийства и изнасилования

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области по подозрению в изнасилованиях и убийствах женщин задержан слесарь, сообщает ГСУ СК региона. Преступления совершались с 2013 года в Ступине и Кашире. Как правило, сантехник проникал в дома и нападал на хозяек.

Фото: iStock
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Многочисленные оперативные мероприятия и экспертизы ДНК помогли следователям выйти на подозреваемого. Сантехник работал в одной из коммунальных организаций юга Подмосковья.

На допросе подозреваемый во всем признался. Его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Происшествия Правосудие Следствие

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