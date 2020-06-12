В Таиланде с 15 июня отменят комендантский час

Власти Таиланда с понедельника, 15 июня, отменят комендантский час, сообщает Bangkok Post. Решение было принято в рамках очередного этапа ослабления ограничительных мер в стране.

"Текущая эпидемиологическая ситуация позволяет нам снять комендантский час", - заявил пресс-секретарь центра по борьбе с коронавирусом в королевстве Тхависин Висануйотхин.

Между тем режим чрезвычайного положения пока остается в силе - местные аэропорты по-прежнему закрыты для международных рейсов. Полного открытия Таиланда стоит ожидать через месяц, хотя некоторые ограничения продолжат действовать и после этого. Среди них - обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Напомним, с 17 мая официально возобновили работу крупные торговые комплексы. Теперь настал черед школ, детских садов и яслей.