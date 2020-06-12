Видео: сын Билла Мюррея покусал полицейского и был арестован

27-летний Калеб Мюррей, сын актера Билла Мюррея, был арестован по обвинению в вандализме, террористических угрозах, а также в том, что, предположительно, плюнул в полицейского и укусил его, когда молодого человека транспортировали в участок.

При этом сам участок он пригрозил поджечь после того, как выйдет из застенков. Как и все остальные подобного рода учреждения в округе. Произошел инцидент во время акции протеста за права чернокожих в Массачусетсе.

Как передает Daily Mail, перед тем Калеб, предположительно, бросил камень в окно пикапа 66-летнего Эрика Вудса, который якобы выкрикивал расистские лозунги и ударил юного негра. Вудс также был задержан.

При этом отмечается, что Мюррей и далее буйствовал, отказывался сотрудничать и бросался на правоохранителей. А также в камере нанес себе и окружающим легкие телесные повреждения.

Далее молодой был выпущен под залог. Часть обвинений с него сняты. Слушания по делу назначены на 31 июля.

Bill Murray's Son Caleb Arrested For Spitting On And Biting Police Officer And Threatening Arson - https://t.co/enqG53oPeM - KOLLMAN REPORT pic.twitter.com/kXA0oavoks — Kollman Report (@KollmanReport) June 6, 2020

Калеб - старший сын актера от второго брака: Билл женился на Дженнифер Батлер в 1997-м, ради нее оставив первую супругу - Маргарет Келли, родившую ему двух сыновей.

Батлер родила Мюррею еще четверых и в 2008-м подала на развод, обвинив актера в домашнем насилии, изменах, сексоголизме, алкоголизме и увлечении запрещенным в ряде штатов веществом.