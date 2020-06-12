Власти Армении решили продлить режим ЧП до 13 июля

Режим чрезвычайного положения в Армении продлен до 13 июля, предает ТАСС. Решение было принято в пятницу в ходе внеочередного заседания кабинета министров республики.

"Эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Если нет возражений, то чрезвычайное положение в стране продлевается на месяц - до 13 июля", - отметил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, за последние сутки в стране диагноз новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтвердился у 612 пациентов.

В настоящее время в Армении при соблюдении мер социальной дистанции работает общественный транспорт, открыты торговые центры, кафе и рестораны.