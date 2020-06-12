Постановление правительства Вологодской области от 9 июня 2020 года № 671 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 72 следующего содержания:

"72. Работодателям, организующим работы вахтовым методом:

обеспечить отправку сотрудников, привлекаемых к работам вахтовым методом на территории области, при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательных результатов исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию по результатам лабораторного обследования не более чем за 5 суток до прибытия на территорию области с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечить после доставки на территорию области сотрудников, привлекаемых к работам вахтовым методом, их размещение в местах временного пребывания - специально приспособленных помещениях, предназначенных для наблюдения за здоровьем работников, функционирующих по типу обсерваторов, с предварительным согласованием указанных мест временного размещения с Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области;

обеспечить уведомление местной администрации соответствующего муниципального района о местах временного размещения сотрудников, привлекаемых к работам вахтовым методом на территории области, не менее чем за 2 рабочих дня до дня их размещения;

обеспечить допуск сотрудников к работе вахтовым методом на территории области по истечении 14 дней после помещения их на необходимую изоляцию (обсервацию).".

1.2. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Местная администрация соответствующего муниципального района уведомляет Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории области о местах временного размещения работников, указанных в пункте 72 настоящего постановления, не менее чем за 2 рабочих дня до дня их размещения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников







