Постановление губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 73 "О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Учитывая предложения Главного государственного санитарного врача Забайкальского края от 8 июня 2020 года № 4432 и № 4439, от 10 июня 2020 года № 4532 о реализации мер по улучшению санитарно- эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года №49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58).

А.М.Осипов





Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 73

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

В соответствии с подпунктами "м", "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", Положением о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 20 января 2009 года № 7, учитывая Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указы Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-П36-1945, № ММ-П12-1950, от 26 марта 2020 года № ММ-П12- 23 63 кв, решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края (протокол от 18 марта 2020 года № 13), исходя из санитарно- эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края, на основании предложений Главного государственного санитарного врача Забайкальского края от 11 мая 2020 года № 3531 о продлении ограничительных мероприятий, от 8 июня 2020 года № 4432 и № 4439, от 10 июня 2020 года № 4532 о реализации мер по улучшению санитарно- эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства постановляю:".

2. Постановляющую часть изложить в следующей редакции:

"1. Определить, что в границах территории Забайкальского края с 00 часов 00 минут 19 марта 2020 года действует режим повышенной готовности.

2. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края.

3. Определить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

4. Утвердить прилагаемый комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

5. Министерству здравоохранения Забайкальского края:

1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID- 2019";

2) организовать работу медицинских организаций государственной системы здравоохранения Забайкальского края (далее - медицинские организации);

3) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций, в том числе обеспечить маршрутизацию больных, оснащение медицинских организаций необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

4) организовать работу по предоставлению работникам медицинских организаций, привлеченным к реализации мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края, необходимых противовирусных лекарственных препаратов;

5) оказать всестороннее содействие призывным комиссиям в выполнении комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного настоящим постановлением, на сборном пункте Забайкальского края и призывных пунктах муниципальных образований Забайкальского края (выделение медицинских работников), обеспечении медицинского персонала, участвующего в медицинском освидетельствовании (осмотре) граждан, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции (защитными очками, медицинскими масками, медицинскими перчатками смотровыми, средствами для дезинфекции рук и другими средствами);

6) принять меры по:

а) обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, к отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

б) обеспечению размещения в обсерваторах граждан, прибывших на территорию Забайкальского края и не имеющих возможности обеспечить свою самоизоляцию по месту жительства (пребывания);

в) активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

г) оформлению листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, обратившихся в медицинскую организацию по месту прикрепления без ее посещения для получения медицинской помощи.

6. Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края организовать курсы личной гигиены, антивирусной профилактики для граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, а также всех получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания Забайкальского края.

7. Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края обеспечить проведение, а Управлению Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю рекомендовать организовать работу по осуществлению:

1) мониторинга цен на лекарственные препараты и медицинские изделия в Забайкальском крае;

2) контроля за применением цен на лекарственные препараты в Забайкальском крае.

8. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края обеспечить во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края круглосуточную работу "горячей линии" по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".

9. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края:

1) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Забайкальском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении;

2) обеспечить организацию проведения проверок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

3) утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

4) определить численность сотрудников в количестве, необходимом для исполнения полномочий и функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Забайкальского края непосредственно на рабочих местах, учитывая положения настоящего постановления;

5) обеспечить функционирование подведомственных организаций с учетом подпункта 4 настоящего пункта, за исключением организаций, обеспечивающих работу исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и обслуживание административных зданий, занимаемых соответствующими органами государственной власти и государственными органами Забайкальского края.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края осуществить действия, предусмотренные пунктом 9 настоящего постановления.

11. Рекомендовать органам государственной власти, государственным органам, органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края:

1) максимально сократить проведение на территории Забайкальского края деловых мероприятий и по возможности проводить их в видеоформате (допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий), за исключением мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления;

2) на период действия режима повышенной готовности приостановить личный прием граждан, предусмотренный Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием рекомендаций об обращении граждан в письменной форме или форме электронного документа;

3) утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

4) организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции при осуществлении деятельности в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, а также в местах, связанных с перевозкой авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом).

12. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю:

1) принимать меры по введению ограничительных мероприятий при необходимости;

2) образовать рабочие группы для осуществления мониторинга соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями ограничений, установленных для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края.

13. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю:

1) обеспечить координацию действий органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края и организаций;

2) в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края;

14. На постах дорожно-патрульной службы Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю при въезде на территорию Забайкальского края:

1) органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края обеспечить измерение температуры тела гражданам, въезжающим на территорию Забайкальского края с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации, составление списков таких граждан для дальнейшей передачи органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, на территории которых следуют граждане, для осуществления контроля и наблюдения;

2) органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края совместно е Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю обеспечить функционирование постов, указанных в абзаце первом настоящего пункта;

3) Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю рекомендовать осуществлять передачу списков, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, на территории которых следуют граждане, для осуществления контроля и наблюдения;

4) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю, Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю, органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края рекомендовать организовать в пределах компетенции контроль выполнения мероприятий, указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта.

15. Руководителям администраций муниципальных образований Забайкальского края на основании списков, указанных в подпункте 1 пункта 14 настоящего постановления, взять на контроль самоизоляцию граждан, въезжающих на территорию Забайкальского края с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации.

16. Рекомендовать военному комиссару Забайкальского края, призывным комиссиям совместно с Министерством здравоохранения Забайкальского края при обеспечении исполнения гражданами воинской обязанности осуществлять неотложные мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренные приложением № 1 к настоящему постановлению.

17. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю в дни приема граждан, подлежащих призыву на военную службу, и отправки в воинскую часть граждан, призванных на военную службу, организовать обеспечение безопасности и общественного порядка на территории, прилегающей к сборному пункту Забайкальского края и призывным пунктам муниципальных образований Забайкальского края.

18. Определить, что:

1) общее руководство осуществлением мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, а также ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) осуществляет заместитель председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёв;

2) руководители исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в пределах установленной компетенции являются должностными лицами, ответственными за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, а также ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

19. Признать утратившими силу постановления Губернатора Забайкальского края согласно перечню, определенному в приложении № 2 к настоящему постановлению.".

3. Комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:





"Утвержден постановленном Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30





(в редакции постановления Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 73)

Комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

1. Обязать соблюдать в период действия режима повышенной готовности режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - комплекс ограничительных и иных мероприятий).

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (далее - по месту проживания (пребывания).

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования указанных органов и организаций.

2. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте.

Требование о социальном дистанцировании не является обязательным в случаях:

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

необходимости сопровождения детей в возрасте до 14 лет, престарелых граждан и инвалидов;

проведения практических занятий по вождению по принципу "один мастер - один обучаемый" при подготовке водителей автотранспортных средств.

3. Запретить гражданам в период действия режима повышенной готовности покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая разрешена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Забайкальского края (далее - Указ и нормативные правовые акты);

3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Забайкальского края, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая разрешена в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

4) следования к месту (от места) реализации гражданами своих избирательных прав, а также для участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, осуществления деятельности (в том числе работы) адвокатской, нотариальной, совершения процессуальных действий, участие граждан в которых является обязательным в соответствии с законодательством, в том числе предусмотренных уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством, законодательством об административных правонарушениях;

5) обращения исключительно по предварительной записи в органы, организации, в которых осуществляется прием и (или) выдача документов в целях предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, исполнения публичных обязательств;

6) обращения в организации, предоставляющие финансовые, в том числе банковские услуги в части совершения неотложных юридически значимых действий, включая оплату услуг по расчетам и платежам;

7) следования от места проживания (пребывания) к ближайшему месту приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, и обратно;

8) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от места жительства (пребывания);

9) выноса отходов от места жительства (пребывания) до ближайшего места их накопления и следования обратно;

10) следования к близким родственникам из числа граждан, указанных в пункте 1 настоящего комплекса ограничительных и иных мероприятий, в случае доставки им на дом лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости, следования к лежачим, тяжелобольным близким родственникам для ухода за ними на дому, следования в случае смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости;

11) обращения в случае смерти близких людей за оформлением услуг по их погребению (захоронению) и (или) посещения кладбищ в целях участия в погребении (захоронении) близких людей;

12) следования до садового, огородного земельного участка, земельного участка, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, которым владеет гражданин либо близкие родственники, и обратно;

13) следования к месту (от места) нахождения личного транспортного средства (гараж, стоянка) в случаях необходимости передвижения, предусмотренных подпунктами 1-7, 10-12, 14-18 настоящего пункта;

14) следования к месту (от места) осуществления мероприятий, связанных с призывом на военную службу, а также в целях исполнения воинской обязанности;

15) осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности;

16) прогулок на улице с детьми, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

17) индивидуальных велосипедных прогулок;

18) индивидуальных занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе (включая открытые объекты спорта и площадки) бесконтактными неигровыми способами, при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

4. Обязать граждан при их нахождении в общественных местах (здания (включая подъезды, лестницы, лестничные площадки, лифты жилых домов), помещения, оптовые и розничные рынки, торговые объекты, дворы, детские площадки и другие) и общественном транспорте, а также при выполнении ими работы, связанной с осуществлением деятельности, которая разрешена в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

5. Запретить на территории Забайкальского края на период действия режима повышенной готовности проведение деловых мероприятий с числом участников более 50 человек, а также культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий.

6. Торговым объектам в торговых залах и на прилегающей территории обеспечить дистанцию между гражданами, включая работников торговых объектов, не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска.

7. Временно приостановить, с 00 часов 00 минут 13 июня 2020 года продажу путевок, бронирование мест на период приема и размещения граждан с 18 июня 2020 года по 15 июля 2020 года в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно­-оздоровительных и оздоровительных летних детских лагерях и гостиницах (в том числе базах отдыха, туристических базах, центрах отдыха, отелях, хостелах, иных подобных объектах, являющихся местами для временного проживания), за исключением лиц, находящихся в служебных командировках, служебных поездках; сотрудников органов, предприятий и учреждений, размещенных в ведомственных гостиницах; граждан, размещаемых в гостиницах, функционирующих по типу обсерваторов.

Возможность возобновления продажи путевок, бронирования мест и режим работы организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта и в отношении которых введено временное приостановление продажи путевок и бронирования мест, определяется до 16 июня 2020 года на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю.

8. Приостановить с 5 апреля 2020 года деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

Ограничение, установленное абзацем первым настоящего пункта, не распространяется на случаи организации работодателями питания для своих работников.

9. Приостановить деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности в соответствии с перечнем, определенным в приложении № 2 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий.

10. Образовательным организациям независимо от организационно­-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, за исключением образовательных программ дошкольного образования и программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий в части практических занятий по вождению, реализовывать образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Образовательным организациям независимо от организационно­-правовой формы и формы собственности, в том числе организациям, входящим в структуру Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим подготовку водителей автотранспортных средств, осуществлять образовательную деятельность следующим образом:

1) теоретические занятия проводить с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

2) практические занятия по вождению проводить по принципу "один мастер - один обучаемый";

3) на практические занятия по вождению допускать обучающихся при использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), перчаток, после каждого практического занятия проводить проветривание и санитарную обработку (профилактическую дезинфекцию) контактных поверхностей;

4) не допускать на практические занятия по вождению обучающихся с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Образовательным организациям независимо от организационно­ правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям реализовывать образовательные программы дошкольного образования, осуществлять присмотр и уход за детьми путем функционирования дежурных групп и (или) групп свободного посещения для детей работников организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых разрешена в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами.

Центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи независимо от организационно-правовой формы и формы собственности осуществлять деятельность, обеспечив прием документов, оказание консультативной помощи в дистанционном режиме, минимизировав проведение обследований, за исключением обследований, проводимых с целью оказания содействия гражданам, правоохранительным органам, органам прокуратуры, федеральным учреждениям медико­ социальной экспертизы в разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, оказании неотложной психолого- медико-педагогической помощи.

Образовательные организации независимо от организационно­ правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, за исключением образовательных программ дошкольного образования, на территории удаленных населенных пунктов Забайкальского края, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - образовательные организации), осуществляют образовательную деятельность в обычном режиме при отсутствии на территории указанных населенных пунктов случаев заражения граждан новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), при условии выполнения образовательной организацией всех необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) санитарно- эпидемиологических и иных мероприятий, по согласованию с учредителем образовательной организации, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю, с обязательным письменным уведомлением Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.

При возникновении на территории указанных населенных пунктов случаев заражения граждан новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) образовательная организация реализует образовательные программы способами опосредованного взаимодействия педагогов с обучающимися, определяемыми образовательной организацией самостоятельно при условии выполнения образовательной организацией всех необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) санитарно-эпидемиологических и иных мероприятий, по согласованию с учредителем образовательной организации, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю, с обязательным письменным уведомлением Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.

Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям осуществлять деятельность, включенную в классы 90 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений", 91.02 "Деятельность музеев" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого и введенного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст, в дистанционном режиме.

11. Гражданам, проживающим на территории Забайкальского края и (или) прибывшим на территорию Забайкальского края с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации:

1) в случае прибытия с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации:

а) обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания) на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию либо прибытия из другого субъекта Российской Федерации (не посещать место работы, учебы), с целью минимизации посещения общественных мест создать запасы продуктов питания на период самоизоляции;

б) после возвращения в Российскую Федерацию либо прибытия из другого субъекта Российской Федерации незамедлительно сообщать о месте, датах пребывания на территориях иностранных государств и других субъектов Российской Федерации, адрес места проживания (пребывания) в Забайкальском крае, свои контактные данные по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112";

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться по месту проживания (пребывания) и незамедлительно в телефонном режиме, то есть без посещения медицинских организаций, обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления для получения медицинской помощи и оформления листков нетрудоспособности. При этом в случае посещения иностранных государств и других субъектов Российской Федерации обязательно информировать медицинские организации о своем пребывании на территориях таких стран (субъектов);

3) неукоснительно соблюдать требования, указанные в выданном им постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя, о нахождении в режиме изоляции по месту проживания (пребывания) либо в обсерваторе.

Режим самоизоляции, предусмотренный подпунктом "а" пункта 1 настоящего пункта, может не применяться к прибывшим из других субъектов Российской Федерации руководителям и сотрудникам органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования указанных органов и организаций.

12. Гражданам, совместно проживающим с гражданами, указанными в пункте 11 настоящего комплекса ограничительных и иных мероприятий, обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания) на срок, указанный в подпункте "а" подпункта 1 пункта 11 настоящего комплекса ограничительных и иных мероприятий, либо на срок, указанный в выданном гражданину постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.

13. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Забайкальского края:

1) оказывать работникам, прибывшим с территории иностранных государств и субъектов Российской Федерации, и (или) работникам, совместно проживающим с гражданами, указанными в пункте 11 настоящего комплекса ограничительных и иных мероприятий, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции по месту проживания (пребывания);

2) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

3) при наличии возможности переводить работников на дистанционную работу;

4) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

14. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах, связанных с перевозкой авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом), организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.

15. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в период действия режима повышенной готовности:

1) максимально сократить проведение на территории Забайкальского края деловых мероприятий и по возможности проводить их в видеоформате (допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий), за исключением мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации;

2) в период действия режима повышенной готовности не осуществлять личный прием граждан, предусмотренный Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием рекомендаций об обращении граждан в письменной форме или форме электронного документа;

3) утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) обеспечить установление локальными правовыми актами регламентов безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с примерной формой согласно приложению № 3 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий; размещение в общедоступном месте на каждом объекте осуществления деятельности указанных регламентов и их соблюдение;

5) в течение трех рабочих дней со дня возобновления (продолжения) деятельности направлять в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю уведомление об осуществлении деятельности в соответствии с примерной формой согласно приложению № 4 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий. Направление указанного уведомления не исключает осуществление в установленном порядке федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запретить с 1 мая 2020 года организациям и индивидуальным предпринимателям осуществлять деятельность без утвержденных в установленном порядке плана неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и регламента безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

16. Установить особый порядок передвижения на территории Забайкальского края лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, согласно приложению № 5 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий.

17. Хозяйствующие субъекты, не зарегистрированные на территории Забайкальского края, чьи транспортные средства находятся на территории Забайкальского края более двух суток, обязаны выполнять требования пункта 15 настоящего комплекса ограничительных и иных мероприятий.





Приложение № 1 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемый в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезни системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3-5 стадий, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа**:

1) злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

*При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

**Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 2 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Перечень приостановленных видов экономической деятельности

№ п/п / Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности / Код ОКВЭД2

1. Культура, организация досуга и развлечений

1.1. Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

2.1. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

2.2. Деятельность физкультурно-оздоровительная в части саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения 96.04

3. Деятельность по организации конференций и выставок

3.1. Деятельность по организации конференций и выставок 82.3





Приложение № 3 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Примерная форма

Регламент безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Общие положения

1. Работодатель принимает локальные правовые акты, устанавливающие:

1) численность и перечень работников (исполнителей по гражданско- правовым договорам), непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя), и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

2) численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

3) численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых сохраняется заработная плата в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Работодатель разрабатывает и размещает в соответствующих местах правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки.

3. Работодатель обеспечивает работников запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), дезинфицирующими средствами, в том числе салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.

4. Работодатель обеспечивает:

1) ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);

2) контроль температуры тела работников перед началом работы с регистрацией в соответствующем журнале, и обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (37,1 градуса Цельсия и выше) и с признаками инфекционного заболевания;

3) контроль вызова отстраненным работником врача на дом для оказания первичной медицинской помощи;

4) допуск работника к работе после выздоровления только при наличии справки медицинской организации о выздоровлении;

5) контроль соблюдения работниками самоизоляции по месту жительства (пребывания) на установленный срок (14 дней) при возвращении их с территории иностранных государств и субъектов Российской Федерации;

6) системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ;

7) при сменной работе максимальное разобщение работников разных смен;

8) соблюдение работниками социального дистанцирования (1,5 метра), в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в помещениях организации;

9) использование работниками при работе с посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) с учетом требований об их смене (не реже 1 раза в 3 часа для масок), исходя из продолжительности рабочей смены;

10) максимальное исключение, перевод в дистанционный режим проведения совещаний и иных деловых мероприятий;

11) максимальное ограничение направления работников в командировки;

12) информирование работников при планировании отпусков о необходимости воздержаться от посещения территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации;

13) при использовании одноразовой технологической одежды контроль за ее утилизацией надлежащим образом (повторное использование одноразовой технологической одежды запрещено);

14) в случае необходимости контакта с посетителями оснащение рабочих мест устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции (экранирование);

15) наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания;

16) при наличии рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в отдельных отраслях (профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников" осуществление деятельности в соответствии с ними;

17) при работе вахтовым методом:

а) определение мест временного пребывания работников для наблюдения за состоянием их здоровья до направления к месту осуществления производственной деятельности;

б) одномоментную доставку работников до мест осуществления производственной деятельности;

в) уведомление в письменной форме Министерства здравоохранения Забайкальского края, Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю и Министерства инвестиционного развития Забайкальского края о планируемой смене вахты за 2 недели, направив информацию о сроках очередной вахты, работниках с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), контактного телефона.

Санитарная обработка помещений

5. Санитарная обработка (профилактическая дезинфекция) включает в себя: проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание и обеззараживание воздуха, дезинфекцию столовой и кухонной посуды (при использовании), мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками.

6. Проведение влажной уборки помещений:

1) влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств проводится перед началом работы, в ходе рабочей смены и по окончании рабочей смены. Сухая уборка помещений не рекомендуется;

2) обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. Используются способ протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способ орошения путем распыления дезинфицирующего раствора;

3) особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудование для занятия спортом и т.п.) - с кратностью обработки каждые 2 часа;

4) для дезинфекции используются следующие средства:

а) гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5 % по активному хлору;

б) средства на основе дихлорантина - 0,05 % по активному хлору;

в) для поверхностей небольшой площади - этиловый спирт 70 %;

г) для гигиенической обработки рук - кожные антисептики с содержанием спирта этилового (не менее 70% по массе), спирта изопропилового (не менее 60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также парфюмерно-косметическая продукция (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые влажные салфетки) с аналогичным содержанием спиртов;

5) при отсутствии дезинфицирующих средств, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, используются хлорные и кислородные отбеливатели для белы. Для приготовления дезинфицирующего раствора необходимо следовать указаниям по приготовлению раствора для дезинфекции на этикетке отбеливателя либо использовать следующий способ: взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды или одну столовую ложку отбеливателя на стакан теплой воды, раствор тщательно перемешать.

Работать необходимо в перчатках, не допускать попадания раствора в глаза;

6) продезинфицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть ветошью, смоченной чистой водой;

7) все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении дезинфекции способом орошения следует использовать средства индивидуальной защиты - респиратор, защитные очки или противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

7. Проветривание и обеззараживание воздуха:

1) рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

2) в помещениях, где могут одновременно находиться несколько работников (холлы, служебные залы, столовые и другие), необходимо принять меры по обеспечению помещений оборудованием для обеззараживания воздуха;

3) воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами;

4) воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

Организация питания работников

8. При организации помещений для принятия пищи необходимо установить строгий график, исключающий пересечение разных подразделений, с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы между сидящими было не менее 1,5 м.

9. При наличии столовой для питания работников:

1) рекомендуется использование посуды однократного применения с последующим ее сбором в одноразовые, плотно закрываемые пластиковые пакеты, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

2) при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 градусов Цельсия в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по их применению;

3) при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии обработки посуды ручным способом с применением дезинфицирующих средств, отсутствии одноразовой столовой посуды и приборов работа столовой не осуществляется;

4) количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

10. При отсутствии столовой:

1) необходимо запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;

2) при отсутствии комнаты приема пищи предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

Алгоритм действий в случае выявления работника с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)

11. При выявлении работника с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

12. В случае необходимости обеспечить проведение заключительной дезинфекции помещений силами специализированной организации.

13. При подтверждении у работника заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) работодателю необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

14. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций.

Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

15. Рекомендуется по возможности исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

16. Рекомендуется по возможности принять меры по организации транспортировки работников до места работы и обратно домой с целью минимизации пользования общественным транспортом.

17. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории организации (индивидуального предпринимателя), функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).





Приложение № 4 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Примерная форма

Уведомление

Смотрите приложение к настоящему постановлению.





Приложение № 5 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Особый порядок передвижения на территории Забайкальского края лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки

1. Настоящий Особый порядок определяет правила передвижения на территории Забайкальского края лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

2. На территории Забайкальского края допускается передвижение лиц, в том числе в транспорте, в случаях, установленных пунктом 3 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - комплекс ограничительных и иных мероприятий).

3. На территории Забайкальского края допускается передвижение:

1) личного транспорта с учетом пункта 2 настоящего Особого порядка;

2) транспорта органов, организаций и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими деятельности, которая разрешена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Забайкальского края (далее - Указ и нормативные правовые акты), в том числе общественного транспорта и такси.

4. Передвижение на территории Забайкальского края транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляется при условии соблюдения указанными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями санитарно-эпидемиологических норм, методических рекомендаций Министерства транспорта Российской Федерации в соответствии с установленными временными расписаниями:

1) по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок - Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;

2) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок - соответствующими уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края.

5. В случае сокращения пассажиропотока более чем на 80 % перевозчики, осуществляющие перевозки по межмуниципальным маршрутам, обязаны не менее чем за одни сутки уведомить Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и общество с ограниченной ответственности "Читинский автовокзал" об отмене соответствующих рейсов.

6. В случае сокращения пассажиропотока более чем на 80 % перевозчики, осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам, обязаны не менее чем за одни сутки уведомить орган местного самоуправления об отмене соответствующих рейсов.

7. Перевозчикам, осуществляющим перевозки по межмуниципальным и муниципальным маршрутам, обеспечить перевозку пассажиров с загрузкой транспортного средства не более 50 %. Билеты могут быть перерегистрированы на любой другой рейс с соблюдением условий по загрузке транспортного средства не более 50 %.

8. Передвижение на территории Забайкальского края транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров и багажа легковым такси, ведомственным и иным видом транспорта, осуществляется при условии соблюдения указанными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями санитарно-эпидемиологических норм.

9. Перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа легковым такси, обеспечить перевозку пассажиров с загрузкой транспортного средства не более 50 %.

10. Органы, организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых разрешена в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, оформляют своим работникам (сотрудникам) справку по форме согласно приложению к настоящему Особому порядку.

Персональную ответственность за выдачу справки несет руководитель органа, организации, индивидуальный предприниматель.

Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, имеющих служебное удостоверение, выданное уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством, в том числе удостоверение адвоката, нотариуса, журналиста (далее - служебное удостоверение).

11. При передвижении на территории Забайкальского края лица обязаны иметь при себе:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) документ, подтверждающий место проживания (пребывания) гражданина;

3) служебное удостоверение (при необходимости);

4) справку по форме согласно приложению к настоящему Особому порядку (при необходимости);

5) документ, подтверждающий владение и (или) пользование гражданином либо близкими родственниками садовым, огородным земельным участком, земельным участком, предоставленным под индивидуальное жилищное строительство (при необходимости);

6) документ, подтверждающий необходимость совершения юридически значимых действий (при необходимости).

12. При передвижении на территории Забайкальского края лица обязаны соблюдать социальное дистанцирование в соответствии с пунктом 2 комплекса ограничительных и иных мероприятий.

13. При передвижении на территории Забайкальского края, в том числе в транспорте, рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчатки, не трогать лицо руками, воздерживаться от разговоров но телефону, от приема пищи и напитков.

14. Установить, что в границах территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края передвижение осуществляется с учетом комплекса ограничительных и иных мероприятий и настоящего Особого порядка, с использованием цифровых пропусков в порядке, установленном Губернатором Забайкальского края.





Приложение к Особому порядку передвижения на территории Забайкальского края лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки

Форма

Справка

Смотрите приложение к настоящему постановлению.







