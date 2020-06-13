Указ главы Республики Башкортостан от 8 июня 2020 года № УГ-205 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 4 (обязать граждан) изложить в следующей редакции:

"4) имеющих детей, не достигших возраста 17 лет, не допускать их нахождение в общественных местах без своего сопровождения с 22.00 часов до 10.00 часов местного времени;";

2) подпункт 2 пункта 16 (установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора) изложить в следующей редакции:

"2) возобновляется работа:

с 15 июня 2020 года - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, связанных с практической подготовкой, в том числе с подготовкой водителей транспортных средств различных категорий;

с 22 июня 2020 года - оздоровительных учреждений со статусом "детский санаторий", "профилакторий" или "санаторно-оздоровительный лагерь", имеющих в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей (подготовка их к открытию осуществляется с 15 июня 2020 года);".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







