Главный микробиолог Минздрава призвал соблюдать личную гигиену

На вопросы о правильном поведении в период снятия ограничений ответил главный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России, профессор Роман Козлов.

1. Коронавирус не единственная форма микро-жизни, которая живет на наших руках и коже лица. Какая еще зараза может оказаться на руках?

Роман Козлов: Через грязные руки могут передаваться большое количество различных микроорганизмов, вызывающих заболевания у человека, среди которых возбудители различных острых респираторных вирусных инфекций (включая грипп), бактериальных (сальмонеллез, дизентерия), вирусных (ротавирусы) и протозойных (различные гельминты) заболеваний ЖКТ, вирус гепатита А и др.

Именно поэтому гигиена (мытье) рук является важнейшим средством профилактики многих заболеваний. Мытье рук обязательно перед едой, после прогулки по улице, магазину, поездки в транспорте, посещения туалета, контакта с больным человеком и животным. Нужно не забывать мыть руки тщательно с мылом, не забывая про пространство под ногтями.

2. Какие риски увеличиваются при выходе из самоизоляции и как их предотвратить?

Роман Козлов: Учитывая нахождение в периоде самоизоляции, самое главное после его окончания - соблюдение социального дистанцирования.

И нужно помнить важнейшее правило - если чувствуете первые признаки инфекции (повышении температуры и др.), позаботьтесь об окружающих, по возможности, останьтесь дома. При посещении общественных мест носите маску и соблюдайте правила личной гигиены. Соблюдение масочного режима очень важно для всех.

3. Как обезопасить себя от опасных микроорганизмов?

Роман Козлов: Прежде всего, это - вакцинация. В России доступны высокоэффективные и безопасные вакцины, позволяющие защищать от многих инфекций (гепатита А и Б, пневмококковой и гемофильной инфекций, полиомиелита и многих других заболеваний). Соблюдайте правила личной гигиены, будьте внимательны и осторожны при посещении магазинов и природных объектов (наступает время активности клещей!), купайтесь в разрешенных местах и пр.