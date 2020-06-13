Из-за холодного фронта воздух в Москве не прогреется выше +17 градусов

В субботу, 13 июня, в столице России температура воздуха днем - не выше +17 градусов. Об этом рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области. Как отметили метеорологи, воздух очень быстро остыл сразу на 10 градусов. На погоду региона начал оказывать влияние холодный атмосферный фронт, принесший воздух из Арктики.

- Ожидается, что влияние фронта будет недолгим, уже к вечеру субботы его "хватка" ослабеет, и воздух начнет постепенно прогреваться, - рассказала ведущий специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Усиливать ощущение непогоды в течение дня будет северный и северо-восточный ветер, максимальная скорость в порывах 12 м/с. В воскресенье уже теплее - +20...+22, а ко вторнику вернется дневная жара до +27.