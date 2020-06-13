Постановление губернатора Костромской области от 11 июня 2020 года № 106 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 11 июня 2020 года № 31, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц и транспортных средств в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89, от 29.05.2020 № 92, от 08.06.2020 № 103) следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 3 пункта 1 слова "на территории Костромской области" заменить словами "на территории городского округа город Буй, Буйского муниципального района";

2) абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Подпункт 1 настоящего пункта не распространяется на лиц, находящихся на территории Костромской области в служебных (рабочих) командировках или служебных (рабочих) поездках; проезжающих Костромскую область транзитом; находящихся на территории Костромской области с туристическими целями и временно проживающих в гостиницах и иных коллективных средствах размещения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







