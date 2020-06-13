Постановление губернатора Костромской области от 11 июня 2020 года № 107 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 11 июня 2020 года № 31, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102) следующие изменения:

1) в пункте 1:

в абзаце первом слова "до 14 июня 2020 года (включительно)" заменить словами "до 1 июля 2020 года";

в подпункте 4 слова ", бань (кроме общественных), саун" исключить;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) работу бань (кроме общественных), саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, расположенных на территориях городского округа город Буй, Буйского муниципального района.";

2) дополнить пунктами 1.8-1.10 следующего содержания:

"1.8. Ограничения, установленные подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, с 12 июня 2020 года не распространяются на работу организаций общественного питания:

1) при организации услуг общественного питания на открытом воздухе (открытые площадки, летние веранды, террасы), за исключением организаций общественного питания, отнесенных к типу "бар" в соответствии с документами в области стандартизации в сфере услуг общественного питания и имеющих площадь основного зала обслуживания посетителей менее 60 кв. м;

2) находящихся на территории гостиниц и иных коллективных средств размещения, в части обслуживания граждан, проживающих в данных гостиницах и иных коллективных средствах размещения, при условии расстановки столов с соблюдением принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 2 метров) и рассадки не более 1 человека за 1 столом (за исключением семейного или совместного проживания в одном номере).

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания в соответствии с настоящим пунктом, обязаны обеспечить соблюдение требований, указанных в пункте 1.9 настоящего постановления.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении объектов общественного питания, расположенных на территориях городского округа город Буй, Буйского муниципального района. На территориях городского округа город Буй, Буйского муниципального района действуют до 1 июля 2020 года в полном объеме ограничения, установленные подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

1.9. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания в соответствии с пунктом 1.8 настоящего постановления, обязаны:

1) обеспечить допуск сотрудников на рабочие места при наличии документа о результатах лабораторного исследования на наличие PNK SARS-CoV-2;

2) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями, работу персонала в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

3) обеспечить размещение столов с соблюдением принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 1,5 метров);

4) исключить услуги по предоставлению кальянов для курения;

5) исключить проведение массовых мероприятий (банкетов, свадеб, поминок и иных подобных мероприятий);

6) не допускать единовременного обслуживания организованных групп туристов и иных посетителей в одном зале обслуживания, после окончания обслуживания организованных групп туристов проводить санитарную обработку помещений в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

7) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

1.10. Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие экскурсионные услуги на территории объектов туристского показа, обязаны:

1) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями, работу персонала в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

2) создать условия для обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей;

3) обеспечить разобщение потоков посетителей, состав организованной группы туристов с гидом не должен превышать 10 человек в одном зале или 20 человек на улице;

4) проводить дезинфекцию контактных поверхностей в местах общего пользования после посещения каждой организованной группы туристов;

5) обеспечить выполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области по организации работы объектов туристского показа в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.";

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Приостановить до 1 июля 2020 года:

1) бронирование мест, прием и размещение иностранных граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах и иных средствах размещения, в которых предоставляются гостиничные услуги (отель, база отдыха, туристская база, центр отдыха, туристская деревня, мотель, хостел, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом (комнаты), апарт-отель, акватель, комплекс апартаментов, шале, бунгало), за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

2) бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и иных коллективных средствах размещения, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, расположенных на территориях городского округа город Буй, Буйского муниципального района, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.";

4) в абзаце первом пункта 2.1 слово "включительно" исключить;

5) в пункте 2.2 слово "(включительно)" исключить;

6) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания, при бронировании мест, приеме и размещении в гостиницах и иных коллективных средствах размещения (в том числе в санаторно-курортных организациях (санаториях) граждан Российской Федерации обязаны:

1) обеспечить допуск сотрудников на рабочие места при наличии документа о результатах лабораторного исследования на наличие PNK SARS-CoV-2;

2) организовать проведение термометрии при заезде в гостиницу, далее не реже 1 раза в день, с использованием бесконтактных средств измерения;

3) обеспечить единовременное заполнение не более 50 процентов номерного фонда;

4) обеспечить одноместное и (или) семейное размещение, подселение граждан не допускается;

5) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения).";

7) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4 . Организации и индивидуальные предприниматели при организации работы бань и саун обязаны:

1) организовать "входной фильтр" для посетителей с проведением контроля температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными COVID-19 лицами;

2) ограничить одновременное нахождение в помещениях граждан более 10 человек;

3) исключить использование посетителями купелей и бассейнов;

4) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы бань и саун с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







