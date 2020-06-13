Закон города Москвы от 10 июня 2020 года № 10 "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования"

Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует отношения, возникающие в связи с проведением эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы и выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее - органы местного самоуправления в городе Москве), проводимых в соответствии с федеральными законами, Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 "Избирательный кодекс города Москвы" (далее - дистанционное электронное голосование).

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

1) подсистема "Личный кабинет" Портала - персональный раздел государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы" (далее - Портал), предоставляющий пользователям Портала расширенные возможности доступа к размещенной на Портале информации, обращения за предоставлением государственных, муниципальных и иных услуг, использования сервисов Портала, в том числе подачи заявления о включении в список избирателей по избирательному участку для дистанционного электронного голосования и доступа к специальному программному обеспечению в подсистеме "Личный кабинет" Портала;

2) специальное программное обеспечение в подсистеме "Личный кабинет" Портала - программное обеспечение, предназначенное для осуществления избирателями дистанционного электронного голосования;

3) программно-аппаратный комплекс дистанционного электронного голосования - комплекс средств автоматизации, установленный в помещении участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию, предназначенный для проведения дистанционного электронного голосования, автоматизированного подсчета голосов избирателей, установления итогов дистанционного электронного голосования и составления протокола об итогах дистанционного электронного голосования.

2. Понятия, применяемые в настоящем Законе и не указанные в настоящей статье, используются в значениях, определенных Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 23 мая 2020 года № 152-ФЗ "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве", иными федеральными законами и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 "Избирательный кодекс города Москвы" (далее - Избирательный кодекс города Москвы).

Статья 2. Правовое регулирование проведения дистанционного электронного голосования

1. Правовое регулирование проведения дистанционного электронного голосования основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Избирательным кодексом города Москвы, настоящим Законом, другими законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города Москвы.

2. Избирательный кодекс города Москвы применяется к правоотношениям, возникающим при проведении дистанционного электронного голосования, с учетом особенностей, установленных федеральным законодательством и настоящим Законом.

3. Организация и проведение дистанционного электронного голосования на выборах в федеральные органы государственной власти осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве".

4. При совмещении дня голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления в городе Москве с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти организация и проведение дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления в городе Москве осуществляются в соответствии с настоящим Законом, при этом сроки, указанные в пункте 4 части 2 статьи 4 настоящего Закона, определяются Московской городской избирательной комиссией (далее - Городская комиссия) с учетом соответствующего решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Статья 3. Территория проведения дистанционного электронного голосования

1. Дистанционное электронное голосование проводится в избирательном округе (избирательных округах), расположенном (расположенных) на территории города Москвы, или в его (их) частях в соответствии с решением Городской комиссии.

2. Решение Городской комиссии, указанное в части 1 настоящей статьи, должно быть принято не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в органы государственной власти города Москвы, выборов в органы местного самоуправления в городе Москве (далее - выборы).

Статья 4. Полномочия избирательных комиссий в рамках проведения эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования

1. Порядок формирования, организации деятельности и полномочия избирательных комиссий устанавливаются Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве" и настоящим Законом.

2. Городская комиссия:

1) определяет избирательный округ (избирательные округа), расположенный (расположенные) на территории города Москвы, или его (их) части, в котором (которых) проводится дистанционное электронное голосование;

2) устанавливает номер (номера) избирательного участка (избирательных участков) для дистанционного электронного голосования;

3) определяет территориальную избирательную комиссию, являющуюся вышестоящей по отношению к участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию;

4) определяет сроки проведения дистанционного электронного голосования;

5) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении дистанционного электронного голосования;

6) устанавливает требования к специальному программному обеспечению в подсистеме "Личный кабинет" Портала;

7) устанавливает требования к программно-аппаратному комплексу дистанционного электронного голосования;

8) определяет требования к оборудованию помещения для размещения участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию (далее - участковая комиссия);

9) определяет порядок голосования избирателя, подавшего заявление о включении в список избирателей избирательного участка для дистанционного электронного голосования и явившегося в день голосования на избирательный участок по месту своего жительства;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", иными федеральными законами, Избирательным кодексом города Москвы, Законом города Москвы от 23 апреля 2003 года № 23 "О Московской городской избирательной комиссии" и настоящим Законом.

3. Территориальная комиссия (при проведении выборов в органы местного самоуправления в городе Москве - избирательная комиссия муниципального образования), являющаяся вышестоящей по отношению к участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию (далее - территориальная комиссия):

1) образует один избирательный участок для дистанционного электронного голосования в соответствующем избирательном округе (его части);

2) формирует участковую комиссию в количестве от 9 до 14 членов в порядке, установленном Городской комиссией, с учетом требований Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Избирательного кодекса города Москвы;

3) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении дистанционного электронного голосования;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", иными федеральными законами, Избирательным кодексом города Москвы и настоящим Законом.

4. Участковая комиссия:

1) обеспечивает проведение дистанционного электронного голосования, в том числе осуществляемого в помещении участковой комиссии;

2) устанавливает итоги голосования на избирательном участке для дистанционного электронного голосования, составляет протокол об итогах дистанционного электронного голосования и передает его в территориальную комиссию;

3) обеспечивает возможность наблюдения за проведением дистанционного электронного голосования, объявляет итоги голосования на избирательном участке для дистанционного электронного голосования и выдает заверенные копии протокола об итогах дистанционного электронного голосования;

4) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нарушение законодательства о выборах и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

5) обеспечивает хранение и передачу в территориальную комиссию документов, связанных с подготовкой и проведением выборов;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.

Статья 5. Гласность в деятельности участковой комиссии

1. Гласность в деятельности участковой комиссии обеспечивается в соответствии с положениями Федерального закона "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве" и статьи 23 Избирательного кодекса города Москвы.

2. Информация об организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования подлежит опубликованию на официальном сайте Городской комиссии и сайте Портала (https://mos.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Состав и сроки опубликования указанной информации определяются Городской комиссией.

3. Решением Городской комиссии могут устанавливаться дополнительные меры по обеспечению гласности при организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования, в том числе обеспечение присутствия на заседаниях избирательных комиссий представителей общественных объединений и иных организаций.

Статья 6. Список избирателей по избирательному участку для дистанционного электронного голосования

1. В список избирателей по избирательному участку для дистанционного электронного голосования могут быть включены граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установленном порядке по месту жительства на территории города Москвы и обладающие на день голосования активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе, расположенном на территории города Москвы, в котором проводится дистанционное электронное голосование, или в его части, и подавшие заявление о включении в список избирателей избирательного участка для дистанционного электронного голосования (далее - заявление).

2. Заявление подается избирателем с использованием подсистемы "Личный кабинет" Портала при условии наличия у избирателя полного доступа к указанной подсистеме.

3. Полный доступ к подсистеме "Личный кабинет" Портала может быть получен избирателем в порядке, установленном Правительством Москвы, при посещении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

4. Заявление может быть подано избирателем не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее чем за три дня до дня начала проведения дистанционного электронного голосования.

5. Избиратель вправе отозвать поданное им заявление в пределах срока, установленного частью 4 настоящей статьи. Отзыв избирателем заявления не лишает его права подать заявление повторно в пределах срока, установленного частью 4 настоящей статьи.

6. Избирателю, подавшему или отозвавшему заявление, направляется соответствующее уведомление в подсистеме "Личный кабинет" Портала.

7. Форма, порядок подачи и отзыва заявления устанавливаются Городской комиссией.

8. Городской комиссией могут быть установлены дополнительные способы подтверждения личности избирателя, подавшего заявление.

9. Порядок составления и ведения списка избирателей по избирательному участку для дистанционного электронного голосования, форма указанного списка устанавливаются Городской комиссией.

Статья 7. Избирательный бюллетень дистанционного электронного голосования

1. Избирательный бюллетень дистанционного электронного голосования (далее - бюллетень) является визуальной частью специального программного обеспечения в подсистеме "Личный кабинет" Портала, позволяющего избирателю осуществить дистанционное электронное голосование.

2. Форма бюллетеня утверждается Городской комиссией. Текст бюллетеня утверждается избирательной комиссией, организующей выборы.

3. Форма и текст бюллетеня должны соответствовать требованиям, установленным частями 5, 6 и 8 статьи 66 Избирательного кодекса города Москвы.

Статья 8. Порядок осуществления дистанционного электронного голосования

1. Порядок осуществления дистанционного электронного голосования устанавливается Городской комиссией.

2. Дистанционное электронное голосование осуществляется избирателем с использованием специального программного обеспечения в подсистеме "Личный кабинет" Портала.

3. Доступ к специальному программному обеспечению в подсистеме "Личный кабинет" Портала осуществляется избирателем с использованием персонального компьютера или иного электронного устройства, имеющего доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и совместимого со специальным программным обеспечением в подсистеме "Личный кабинет" Портала, в том числе установленного в помещении участковой комиссии.

4. Дистанционное электронное голосование осуществляется одновременно с голосованием, проводимым в порядке, предусмотренном главой IX Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", иными федеральными законами, главой 10 Избирательного кодекса города Москвы. Срок проведения дистанционного электронного голосования определяется Городской комиссией в соответствии с Федеральным законом "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве".

5. В пределах срока проведения дистанционного электронного голосования, указанного в части 4 настоящей статьи, избиратель, включенный в список избирателей по избирательному участку для дистанционного электронного голосования, получает доступ к бюллетеню в подсистеме "Личный кабинет" Портала с использованием специального программного обеспечения в указанной подсистеме при условии ввода избирателем кода подтверждения, направляемого посредством СМС-сообщения на номер телефона избирателя, указанный в подсистеме "Личный кабинет" Портала.

6. Подсистема "Личный кабинет" Портала должна обеспечивать возможность ознакомления избирателя с информационными материалами, связанными с проведением выборов, информацией о порядке осуществления дистанционного электронного голосования и порядке заполнения бюллетеня, иными информационными материалами в объеме, определяемом Городской комиссией.

7. Информация о получении избирателем доступа к бюллетеню в подсистеме "Личный кабинет" Портала непосредственно после подтверждения избирателем доступа к бюллетеню отражается в электронной версии списка избирателей по избирательному участку для дистанционного электронного голосования и распечатывается программно-аппаратным комплексом дистанционного электронного голосования на бумажном носителе в порядке и по форме, которые установлены Городской комиссией.

8. Дистанционное электронное голосование осуществляется избирателем путем проставления в бюллетене отметки в квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам), в пользу которого (которых) сделан выбор, и подтверждения осуществления голосования.

9. Голос избирателя принимается специальным программным обеспечением в подсистеме "Личный кабинет" Портала.

10. Зашифрованная информация о волеизъявлении избирателя, осуществленном в подсистеме "Личный кабинет" Портала, после принятия голоса избирателя распечатывается на бумажном носителе по форме, установленной Городской комиссией, и отображается в электронном виде на панели отображения программно-аппаратного комплекса дистанционного электронного голосования.

11. Городской комиссией могут быть установлены дополнительные способы подтверждения личности избирателя, применяемые до принятия голоса избирателя специальным программным обеспечением в подсистеме "Личный кабинет" Портала.

12. Специальное программное обеспечение в подсистеме "Личный кабинет" Портала обеспечивает тайну голосования избирателя посредством шифрования данных. Не допускается возможность взаимоувязки персональных данных избирателя и результата его волеизъявления в целях последующей идентификации избирателя.

13. Обжалование нарушений избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования осуществляется в порядке, установленном главой X Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и главой 11 Избирательного кодекса города Москвы.

Статья 9. Протокол участковой комиссии об итогах дистанционного электронного голосования

1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах дистанционного электронного голосования, который формируется программно-аппаратным комплексом дистанционного электронного голосования.

2. Форма протокола об итогах дистанционного электронного голосования и требования к его заполнению устанавливаются Городской комиссией.

Статья 10. Порядок установления итогов дистанционного электронного голосования

1. Установление итогов дистанционного электронного голосования осуществляется открыто и гласно. Лицам, указанным в части 4 статьи 23 Избирательного кодекса города Москвы и части 3 статьи 5 настоящего Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать при установлении итогов дистанционного электронного голосования.

2. По истечении времени голосования участковая комиссия в присутствии членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи:

1) осуществляет с электронной версией списка избирателей по избирательному участку для дистанционного электронного голосования действия, определенные статьей 72 Избирательного кодекса города Москвы, в порядке, установленном Городской комиссией;

2) запускает процесс расшифрования итогов дистанционного электронного голосования в порядке, установленном Городской комиссией, и выводит на панель отображения программно-аппаратного комплекса дистанционного электронного голосования электронную версию увеличенной формы протокола об итогах дистанционного электронного голосования;

3) вносит сведения о количестве жалоб (заявлений), поступивших в участковую комиссию в течение времени проведения дистанционного электронного голосования, в электронную версию увеличенной формы протокола об итогах дистанционного электронного голосования;

4) проводит итоговое заседание, на котором рассматривает жалобы (заявления) о нарушениях при проведении дистанционного электронного голосования;

5) осуществляет распечатку протокола об итогах дистанционного электронного голосования, оглашает данные, содержащиеся в нем.

3. В случае поступления обоснованных жалоб (заявлений) участковая комиссия вправе принять решение о незамедлительном проведении непосредственного подсчета голосов (ручного подсчета). В этом случае с помощью программно-аппаратного комплекса дистанционного электронного голосования осуществляется распечатка расшифрованной информации о волеизъявлении избирателей для сопоставления с информацией на бумажном носителе, распечатанной в течение времени проведения дистанционного электронного голосования в соответствии с частью 10 статьи 8 настоящего Закона. Порядок непосредственного подсчета голосов (ручного подсчета) устанавливается Городской комиссией. Если по итогам указанного подсчета выявится разница более чем в один процент (определяемая делением разницы между данными ручного подсчета голосов и данными, полученными с использованием программно-аппаратного комплекса дистанционного электронного голосования, на большее число голосов), но не менее трех единиц между данными ручного подсчета голосов и данными, полученными с использованием программно-аппаратного комплекса дистанционного электронного голосования, хотя бы по одной из следующих строк протокола об итогах дистанционного электронного голосования: "число действительных бюллетеней", "число голосов избирателей" по каждой из позиций, содержащихся в бюллетене, составляется протокол об итогах дистанционного электронного голосования по результатам ручного подсчета. Если указанная разница не выявится, подписывается протокол об итогах дистанционного электронного голосования, полученный с помощью программно-аппаратного комплекса дистанционного электронного голосования, и составляется акт о совпадении данных, полученных в ходе ручного подсчета голосов, с первоначальными данными, который вместе с протоколом об итогах дистанционного электронного голосования направляется в территориальную комиссию.

4. После проведения участковой комиссией действий, указанных в части 2 настоящей статьи, протокол об итогах дистанционного электронного голосования распечатывается в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Протокол об итогах дистанционного электронного голосования приобретает юридическую силу после указанного подписания.

5. Первый экземпляр протокола об итогах дистанционного электронного голосования и вся избирательная документация незамедлительно представляются в территориальную комиссию либо непосредственно, либо иным способом, обеспечивающим сохранность избирательной документации и доставку ее по назначению.

6. По требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, участковая комиссия немедленно после подписания протокола об итогах дистанционного электронного голосования обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола об итогах дистанционного электронного голосования. Участковая комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии протокола в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию протокола, расписывается в указанном реестре. Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в заверенной копии протокола, данным, содержащимся в протоколе об итогах дистанционного электронного голосования, несет лицо, заверившее указанную копию протокола. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.

7. Данные протокола об итогах дистанционного электронного голосования размещаются на сайте Портала (https://mos.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 11. Хранение избирательной документации участковой комиссии и информации о дистанционном электронном голосовании

1. Вся документация участковой комиссии передается на хранение в территориальную комиссию.

2. Хранение информации о дистанционном электронном голосовании в специальном программном обеспечении в подсистеме "Личный кабинет" Портала осуществляет оператор Портала.

3. Порядок хранения избирательной документации участковой комиссии и информации о дистанционном электронном голосовании и предоставления доступа к указанной документации и информации устанавливается Городской комиссией.

Статья 12. Заключительные положения

1. Правовые акты, принятие которых предусмотрено настоящим Законом, должны быть приняты не позднее чем за 50 дней до дня голосования.

2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов в 2020 году.

Мэр Москвы С.С.Собянин







