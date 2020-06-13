МВД: в России снизилось количество преступлений

В мае 2020 года количество зарегистрированных преступлений по сравнению с маем 2019 года сократилось на 5,6 процента, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что анализ статистических данных за май свидетельствует о снижении регистрируемой преступности в России.

По словам Ирины Волк, иностранные граждане в мае совершили на 10,9 проц. меньше преступлений, чем год назад, в том числе убийств - на 20,0 проц., фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 1,8 проц, грабежей - на 2,9 проц, разбоев - на 12,7 проц.

В целом, по словам официального представителя МВД, за пять месяцев этого года число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось на 3,4 проц., в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства - на 2,8 проц.

Кроме того, Ирина Волк рассказала, что число посягательств в сфере семейно-бытовых отношений сократилось на 13 проц., в том числе убийств и покушений на убийство - на 28,2 проц, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 24,7 проц, средней тяжести - на 13,3 проц, а легкого легкого вреда здоровью - на 14,5 проц.

По словам официального представителя МВД, также снизились и показатели уличной преступности. С января по май в общественных местах совершено на 9,5 проц. меньше преступлений, чем годом ранее. Число уличных разбоев сократилось на 20,5 проц, уличных грабежей - на 18 проц.