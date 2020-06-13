На южные районы Китая обрушится тропический шторм "Нури"

Погоду в Гонконге может испортить тропический шторм "Нури", сформировавшийся над акваторией Тихого океана недалеко от Филиппин. Атмосферный вихрь сейчас находится в 420 км юго-восточнее Гонконга и со скоростью 22 км в час приближается к южному побережью Китая.

Основной удар стихии придется на прибрежные районы провинции Гуандун. Циклон сопровождается тропическими ливнями и шквалистым ветром, порывы которого достигают 90 км в час. Штормовое предупреждение объявлено в Гонконге, Макао, провинции Гуандун и Гуанси, сообщает ТАСС.