NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

В американских СМИ появилась нехарактерная для современной западной прессы публикация, в которой доступно объясняется, что Россия наращивает военный потенциал вовсе не для осуществления агрессии, а в оборонительных целях.

Как пишет The National Interest, у россиян есть основания опасаться вторжения с Запада. Об этом свидетельствует негативный исторический опыт, и именно поэтому Россия предпринимает меры по нейтрализации потенциальных угроз с западного направления.

"За последние несколько веков в Россию неоднократно вторгались такие державы, как Польша, Швеция, Франция и Германия", - говорится в публикации. Также отмечается, что и США не остались в стороне. Автор материала напоминает о 1918 годе.

"Соединенные Штаты также приняли участие в том, что можно рассматривать как своего рода "вторжение", когда войска были отправлены в Россию во время гражданской войны в этой стране", - пишет американское издание.

А два десятилетия спустя нацистская Германия вторглась в Советский Союз, осадив Ленинград и достигнув ворот Москвы. Позднее же, после окончания холодной войны и распада СССР, такие страны как, например, Польша, Венгрия и Румыния, Чехия и Словакия стали членами НАТО, что могло усилить уязвимость России.

"Таким образом, неудивительно, что русский медведь будет точить когти - обновляя военно-морской флот, проводя регулярные военные учения и разрабатывая новое вооружение. Такая военная техника может рассматриваться не как наступательный потенциал, а скорее как средство сдерживания, чтобы гарантировать, что Россия не столкнется с очередным вторжением с Запада", - заключает The National Interest.