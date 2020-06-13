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13.06.2020 11:20
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов и Гэтжи проведут бой на "бойцовском острове" в ОАЭ

Текст: Максим Домчев

Бой между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и обладателем пояса временного чемпиона Джастином Гэтжи состоится на бойцовском острове, который расположен в Абу-Даби.

Фото: AP
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Об этом рассказал глава UFC Дана Уайт, чьи слова приводит портал MMA Fighting. Он добавил, что представители ОАЭ помогли промоушену, одолжив им остров для поединков. Поэтому UFC будет проводить там крупные турниры.

Отвечая на вопрос журналиста о том, примет ли "бойцовский остров" поединок Нурмагомедов - Гэтжи, Уайт дал утвердительный ответ. Ряд источников уже назвал дату турнира UFC 253, в рамках которого и состоится этот поединок - 19 сентября.

Гэтжи завоевал титул временного чемпиона в мае, когда довольно неожиданно победил техническим нокаутом Тони Фергюсона. Всего на его счету 22 победы и 2 поражения. Нурмагомедов выиграл все 28 поединков, в которых принимал участие.

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